Si usted desea adquirir el juego más esperado del último tiempo, esto es todo lo que debe saber rumbo a las épocas de descuentos.

GTA 6, el juego exitoso en el cierre de 2026 | ANGELA WEISS / AFP

La demanda de videojuegos ha llegado a niveles récord en Colombia y el mundo. Todo se debe al efecto de Grand Theft Auto VI, el título más esperado del último tiempo. Las ventas de consolas se multiplicaron a más del doble frente al año anterior. Si usted está interesado en adquirir el PS5 o el Xbox Series para estrenar el GTA, le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Black Friday 2026 en Colombia: ¿cuándo comienzan las ofertas?

La fecha oficial del Black Friday será el próximo viernes 27 de noviembre. No obstante, iniciando la semana, muchas tiendas iniciaron las respectivas promociones, al punto de que se extiendan hasta finales de mes o inicios de diciembre. Esto implica descuentos en almacenes de cadena, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico.

¿Por qué GTA 6 es un juego tan apetecido?

El Grand Theft Auto VI es furor a nivel mundial. Se trata de una nueva versión de la saga tras 13 años de espera. Destaca por el realismo técnico en una jugabilidad de mundo abierto, llegando a romper récords históricos. Es más, recaudó cerca de 3.800 millones de dólares en las primeras 24 horas, y ni se diga todas las compras en fase de preventa.

El salto gráfico es indudable. Dicho juego se ambientó en el estado de Leonida (Florida) y el regreso de Vice City, un mapa con el que muchos fanáticos de la saga crecieron. Todo ha sido muy novedoso, donde la esencia del mundo abierto invita al jugador a seguir las misiones del juego, explorar o desatar el caos.

Precios de las consolas PS5 y Xbox Series en el Black Friday

Para este Black Friday, según las plataformas de compra digitales, el precio de la PlayStation 5 está desde $2.649.000 pesos en varias tiendas (versión ligera slim de 825 GB). Cabe recordar que es importante solicitar disponibilidad de la consola, puesto que algunos sitios reportan escasez debido a la alta demanda por el GTA 6.

Por su parte, el Xbox Series es un poco más económico. Su valor más pequeño es de $1.810.000 pesos aproximadamente (versión Series S 512 GB). También es crucial preguntar por la disponibilidad de almacenamiento, ya que el juego ocupa al menos 210 GB.

Precio del GTA 6 en el Black Friday

No hay un descuento oficial de RockStar Games para las consolas disponibles. Hace una semana salió a la luz con un valor mínimo de $310.000 pesos en almacenes de cadena. Sin embargo, casi todos los usuarios se han conseguido el juego a través de las tiendas digitales como Xbox Store Colombia y PlayStation Store (esta última con valor de 80 dólares).

Hay formas de abaratarlo, a través de las famosas tarjetas de regalo con descuentos del Black Friday previo a canjear el salto en la cuenta. No viene disponible en CF, puesto que el juego físico va con un código digital incluido para redimir en el sistema y que sea instalado.

PS5 vs Xbox Series: ¿cuál consola conviene comprar en el Black Friday?

En cuestiones de ofertas y mayor potencia gráfica, el elegido podría ser el PlayStation 5 Slim en su edición digital o lector de disco. A cambio del mismo precio, usted puede tener ventajas en materia de rendimiento y hasta el doble de almacenamiento. El Xbox Series S, por su parte, es ideal si el presupuesto es muy limitado.

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