El equipo turco remonta tras perder el primer set y sale de Polonia con su primera victoria dentro del Grupo E

Galatasaray Daikin Istanbul comenzó la CEV Volleyball Champions League femenil con el pie derecho. Pese a perder el primer set, el equipo turco remontó en la Lodz Arena para vencer en cuatro sets al Pge Budowlani Lodz (23-25, 25-19, 25-22 y 25-21) en actividad de la jornada 1 del Grupo E.

El equipo turco volvió a la Champions tras recibir uno de los comodines para la edición 26/27, producto de ganar la CEV Cup la temporada pasada, y dominaron en defensa en los últimos tres sets para sumar su primera victoria de la fase de grupos.

La primera manga fue pareja, con máxima diferencia de dos puntos hasta la recta final. El marcador iba 19-19, pero el Lodz ganó cuatro de los siguientes seis puntos para tener triple set point, que finalmente ganarían 25-23

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El Galatasaray comenzó a dominar las acciones en el segundo set. Tomaron ventaja desde el inicio y se terminaron llevando el parcial 25-19

En el tercer set, el partido estaba igualado 19-19 hastsa que Yasmin Guveli consiguió un punto con un bloqueo, defendieron y Vita Amikova logró el spike para abrir el margen a dos puntos, que ampliaron hasta el 25-22.

El cuarto set volvió a seguir la misma tónica. Partido empatado (21-21) hasta los puntos definitivos, donde el Galatasaray fue más fuerte, ganando los últimos cuatro puntos para cerrar el partido en cuatro sets y en 111 minutos.

La defensa fue la gran diferencia en el partido. El Budowlani Lodz logró cuatro bloqueos en el primer set, pero solo dos el resto del partido, mientras que el Galatasaray terminó con 11. La cantidad de errores fue incrementando para las locales en cada set, mientras que las visitantes cometieron cinco en tres ocasiones y siete en la tercera manga.

Primer triunfo dentro del Grupo E para el Galatasaray Daikin Istanbul, que en la segunda jornada se enfrentarán al VfB Suhl Thüringen de Alemania el 3 de diciembre, en lo que será su estreno en casa. El Pge Budowlani Lodz, por su parte, visitará el mismo día al C.S.O. Voluntari 2005 de Rumanía. El 28 de enero, en Turquía, estos equipos se volverán a ver las caras en la penúltima jornada de la fase de grupos.