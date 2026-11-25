El Barcelona visita al Sabah en la jornada 5 de la Champions League 2026-27, con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación directa a octavos de final

Sabah vs Barcelona, sigue el partido en vivo | Claro Sports

El Barcelona visita al Sabah de Azerbaiyán, este miércoles 25 de noviembre, en partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, y buscará mantenerse entre los ocho primeros lugares de la clasificación para conseguir el pase directo a los octavos de final.

Por su parte, el Sabah suma tres unidades después de cuatro partidos y necesita una victoria para acercarse a los puestos que permiten disputar los playoffs. El equipo azerbaiyano intentará aprovechar su condición de local ante un Barcelona que no contará con Lamine Yamal por molestias en el tobillo derecho. Sigue nuestro minuto a minuto EN VIVO, con las alineaciones, jugadas, goles, estadísticas y resultado de este enfrentamiento de la Champions League.

¿A qué hora juegan Sabah vs Barcelona hoy 25 de noviembre en Champions League 2026?

El partido entre Sabah y Barcelona comenzará a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 25 de noviembre de 2026, en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. El encuentro corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League y tendrá como árbitro central al escocés Nick Walsh.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?

El enfrentamiento entre Sabah y Barcelona se podrá ver en México a través de FOX One, plataforma que transmitirá el partido en vivo mediante suscripción. Además, en Claro Sports podrás consultar la cobertura minuto a minuto, con las acciones, goles y resultado del compromiso.

Alineaciones del Sabah vs Barcelona, al momento

Sabah (alineación probable): Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Rahim Dashdamirov, Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz; Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz; Cristian Parris, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels. DT: Valdas Dambrauskas.