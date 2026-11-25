El protagonista de Matrix acudió a una librería antes de ofrecer su primer concierto en México como integrante de Dogstar

Keanu Reeves visita México de manera sorpresiva | Instagram

Keanu Reeves se encuentra en la Ciudad de México como parte de los compromisos de Dogstar, agrupación en la que participa como bajista y que ofrecerá su primer concierto en el país este miércoles 25 de noviembre de 2026. Sin embargo, antes de su presentación en el Estadio Fray Nano, el protagonista de Matrix y John Wick aprovechó su estancia en la capital para visitar una sucursal de Librerías Gandhi.

La presencia del actor en el establecimiento generó reacciones entre sus seguidores, quienes se enteraron de la visita a través de las redes sociales una vez que esta había concluido. Reeves acudió para firmar ejemplares de su novela El libro de otro lugar, una actividad que no fue anunciada previamente al público.

¿Por qué Keanu Reeves está en CDMX?: así fue su visita a una librería, video

Keanu Reeves viajó a México para presentarse con Dogstar, aunque también destinó parte de su tiempo a una actividad relacionada con su faceta como escritor. El actor acudió a una librería Gandhi ubicada al sur de la capital, donde firmó ejemplares de su obra literaria.

A través de sus redes sociales, Librerías Gandhi compartió un video en el que se observa a Reeves recorrer las instalaciones, saludar al personal y autografiar varios libros. La publicación se realizó después de la visita, por lo que sus admiradores no tuvieron oportunidad de acudir al encuentro.

La difusión de las imágenes provocó cuestionamientos entre los usuarios, quienes expresaron su inconformidad por la falta de una convocatoria. Entre las personas que reaccionaron a la publicación se encuentra la actriz Liz Gallardo, quien solicitó que le reservaran uno de los ejemplares firmados.

¿Cuándo y dónde se presentará Keanu Reeves con Dogstar y A Perfect Circle?

Keanu Reeves subirá al escenario del Estadio Fray Nano de la Ciudad de México este miércoles 25 de noviembre de 2026, como parte de la primera presentación de Dogstar en territorio mexicano. La agrupación compartirá el cartel con Puscifer y A Perfect Circle, banda encargada de cerrar el espectáculo.

De acuerdo con los horarios difundidos, el concierto comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La programación contempla las siguientes presentaciones:

Dave Hill: 18:30 horas.

18:30 horas. Dogstar: 19:05 horas.

19:05 horas. Puscifer: después de Dogstar.

después de Dogstar. A Perfect Circle: 20:30 horas.

Los interesados en asistir al concierto podrán consultar la disponibilidad de entradas a través de FunTicket. Los precios publicados para algunas de las secciones del recinto son de 3,130 pesos en Jardín Izquierdo y Derecho, 2,230 pesos en General A y 1,590 pesos en las gradas de primera y tercera base.

Dogstar surgió en Los Ángeles, California, en 1991 y actualmente está integrada por Keanu Reeves en el bajo, Bret Domrose en la voz y guitarra, y Robert Mailhouse en la batería.

Después de publicar los álbumes Our Little Visionary (1996) y Happy Ending (2000), la agrupación suspendió sus actividades en 2002. Sus integrantes retomaron el proyecto en 2023 con el lanzamiento de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, mientras que en 2026 presentaron su cuarto álbum de estudio, All In Now.