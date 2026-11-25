Luis Cárdenas sustituiría a Esteban Andrada en la portería de Monterrey para el duelo de cuartos de final contra el América

Rayados: cambios obligados para el duelo ante América | Imago7

Matías Almeyda tendrá que modificar la alineación de Rayados de Monterrey para enfrentar al América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, debido a lesiones y suspensiones que obligarán al entrenador argentino a realizar ajustes en la portería y la línea defensiva.

El estratega albiazul no logró recuperar al arquero argentino Esteban Andrada, mientras que Carlos Salcedo deberá cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado por doble amonestación en el último encuentro de la temporada regular frente a Pumas.

La buena noticia para Almeyda será el regreso de Ricardo Chávez, quien cumplió su partido de suspensión y apunta a recuperar la titularidad como lateral por derecha.

Monterrey buscará aprovechar su condición de local en el Gigante de Acero y la motivación que representó cerrar la fase regular con una victoria de 2-0 sobre Pumas en Ciudad Universitaria, resultado que le permitió conseguir su boleto a la Liguilla.

¿Por qué Esteban Andrada no jugará ante América?

Rayados de Monterrey no podrá contar con Esteban Andrada para el primer capítulo de la serie de cuartos de final frente al América ya que el arquero argentino presenta una lesión en la rodilla derecha que le ha impedido trabajar en condiciones óptimas, por lo que Matías Almeyda mantendrá a Luis Cárdenas como titular.

El guardameta mexicano ya tuvo la responsabilidad de defender la portería albiazul en la última jornada del Apertura 2026, cuando Monterrey venció 2-0 a Pumas y mantuvo su arco en cero.

La situación de Andrada también genera incertidumbre para el partido de vuelta, programado para el sábado en el Estadio Azteca, debido a que el argentino podría perderse toda la serie de cuartos de final.

Matías Almeyda modifica la defensa de Rayados ante América

Además de la ausencia de Esteban Andrada, Matías Almeyda tendrá que realizar dos modificaciones en su línea defensiva con respecto al equipo que enfrentó a Pumas.

Alonso Aceves recibirá la oportunidad de iniciar como titular en lugar de Carlos Salcedo, y el otro movimiento será el regreso de Ricardo Chávez, quien recuperará su posición como lateral por derecha después de cumplir su suspensión en la última jornada de la temporada regular.

Chávez ocupará el lugar de Érick Aguirre, quien fue titular en el triunfo frente a Pumas.

Los ajustes representarán un desafío para Monterrey, que necesita mantener la solidez defensiva para conseguir una ventaja antes de visitar al América en el partido de vuelta.

¿Cuál será la alineación de Rayados contra América?

Matías Almeyda tiene prácticamente definido el once con el que buscará dar el primer golpe de la serie de cuartos de final del Apertura 2026.

La probable alineación de Rayados de Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; César Garza, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Jesús Corona, Diego Rossi y Hugo Cuypers.

El entrenador argentino mantendría su estructura ofensiva, apostando por la capacidad de desequilibrio de Ocampos, Corona y Rossi, además de la presencia goleadora de Cuypers como referente en el área.

Rayados busca aprovechar el mal momento del América

Monterrey y América llegan a los cuartos de final del Apertura 2026 con inercias diferentes. Mientras Rayados cerró la temporada regular con una victoria de 2-0 frente a Pumas, las Águilas acumularon cinco partidos consecutivos sin conseguir un triunfo, una racha que generó dudas sobre su rendimiento de cara a la Liguilla.

El equipo de Matías Almeyda buscará aprovechar ese escenario y el respaldo de su afición en el Gigante de Acero para tomar ventaja en una eliminatoria que se definirá en la capital del país.

¿Cuándo y a qué hora juegan Monterrey y América?

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Rayados de Monterrey y América se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Gigante de Acero.

El encuentro de vuelta está programado para el sábado 28 de noviembre, también a las 21:10 horas, en el Estadio Azteca.

Matías Almeyda afrontará su primera Liguilla como entrenador de Rayados con modificaciones obligadas en su alineación, pero con la oportunidad de aprovechar el momento de incertidumbre que atraviesa América para dar el primer golpe en casa.