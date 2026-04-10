¿Habrá tercera fecha de BTS en Colombia? Esto se sabe

HYBE suma nuevas fechas en Sudamérica mientras Bogotá mantiene dos conciertos de BTS; fans piden una tercera presentación en medio de la fiebre por la gira.

Tercera fecha de BTS en Colombia | Reuters.

La fiebre por BTS no da tregua en Colombia. Luego de que el grupo surcoreano agotara en tiempo récord las entradas en preventa para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en Bogotá, ha comenzado a tomar fuerza el rumor de una posible tercera fecha en la capital. La expectativa crece aún más de cara a este 10 de abril, día en el que se habilitará la venta general de boletería, en medio de una demanda que ha superado todas las previsiones y mantiene en vilo a miles de fanáticos que sueñan con ver a la agrupación en vivo.

¿Habrá una tercera fecha de BTS en Bogotá?

Tras el éxito arrollador en la venta de boletas en varias ciudades de Sudamérica, HYBE confirmó la adición de nuevas fechas en Santiago de Chile, Buenos Aires (La Plata) y Lima, ampliando así la gira del grupo surcoreano. Sin embargo, Bogotá por ahora se mantiene con solo dos conciertos programados, lo que ha desatado una ola de peticiones por parte del ARMY colombiano, que insiste en la necesidad de una tercera fecha en la capital. Aunque no existe un pronunciamiento oficial al respecto, la conversación se ha tomado las redes sociales, donde la tendencia a favor de una nueva presentación sigue ganando fuerza.

¿Cómo comprar boletas de BTS en la venta general para Bogotá, Colombia? Paso a paso

La venta oficial de boletería se llevará a cabo a través de Ticketmaster Colombia . Debes tener una cuenta con anticipación y asegurarse de que los datos de pago estén correctamente actualizados para evitar contratiempos el día de la compra.

. Debes tener una cuenta con anticipación y asegurarse de que los datos de pago estén correctamente actualizados para evitar contratiempos el día de la compra. Fila virtual: Este viernes 10 de abril, ingresa con al menos 30 minutos de anticipación y evita actualizar la página una vez estés dentro de la fila, ya que podrías perder tu turno.

Este viernes 10 de abril, ingresa con al estés dentro de la fila, ya que podrías perder tu turno. Selección de localidad: Ten preparadas opciones alternas, para poder elegir rápidamente en caso de que tu ubicación preferida ya no esté disponible.

¿Cuánto cuestan las boletas de BTS en Bogotá?

P aquete VIP Sound Check $2.953.000

$2.953.000 VIP (Gramilla) $1.081.000

$1.081.000 Occidental Baja $1.009.000

$1.009.000 Oriental Baja $961.000

$961.000 Occidental Alta $661.000

$661.000 Oriental Alta $588.000

$588.000 Norte / Sur Alta $396.000

$396.000 Norte / Sur Baja $300.000

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