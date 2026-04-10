Marathon vs Motagua en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Se juega una nueva edición del clásico.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Marathon y Motagua, nueva edición del gran clásico hondureños que encuentra a ambos equipos. Los Verdolagas llegan bajo presión tras dos derrotas consecutivas y con un ambiente interno tenso, mientras que las Águilas Azules atraviesan un gran momento y quieren seguir firmes en la pelea por el liderato.

Marathón tiene 21 puntos y se ubica en el cuarto lugar, producto de cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Pablo Lavallén viene atravesando algunos problemas internos y en la última jornada cayó 3-1 ante Platense como visitante, sumando su segunda derrota consecutiva tras perder 2-0 frente a Real España en la fecha anterior. Con el torneo entrando en su etapa decisiva, los Verdes necesitan reaccionar cuanto antes y fortalecerse como grupo, especialmente ante un rival directo.

Por su parte, Motagua suma 29 puntos y se coloca en el segundo puesto, con un registro de ocho victorias y cinco empates, manteniéndose invicto en el Clausura. El equipo de Javier López viene de vencer 3-1 a Génesis PN y atraviesa un presente sólido, ya que en sus últimos diez partidos ganó siete y empató tres, confirmando un nivel muy alto. Con esa racha positiva, las Águilas quieren seguir sumando para llegar de la mejor manera al tramo decisivo del campeonato y mantenerse en la pelea por la cima.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marathon vs Motagua hoy 9 de abril de 2026?

El encuentro entre Marathón y Motagua está programado para el jueves 9 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Marathon vs Motagua para la jornada 15, al momento

Marathón : Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Odín Ramos; Alexy Vega y Nicolás Messiniti. DT : Pablo Lavallén.

: Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Odín Ramos; Alexy Vega y Nicolás Messiniti. : Pablo Lavallén. Motagua: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Carlos Palma, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez; Jorge Serrano, John Kleber y Romario Da Silva. DT: Javier López.

Antecedentes del Marathon vs Motagua y últimos resultados en la Liga de Honduras

15 de febrero de 2026 | Motagua 1-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Motagua 3-3 Marathón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Marathón 1-1 Motagua | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de enero de 2025 | Motagua 2-2 Marathón | Torneo Clausura 2025

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