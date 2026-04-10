Macará vs América de Cali, en vivo: ¡Ya se juega en Ambato!

La ciudad de Ambato recibe un duelo con expectativa por el deseo de ambos de estrenarse con autoridad en el torneo.

Macará y América de Cali se estrenan en Ambato.

Marcador minuto a minuto: Macará 0-0 América de Cali

¡Ya comienza el partido en Ambato! Es el estreno de estos dos equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

7:24 p.m. Los protagonistas ya salen al campo e inician los actos protocolarios.

7:12 p.m. ¡El trabajo precompetitivo termina! Los jugadores ya se dirigen de nuevo hacia los vestuarios y en breve estaremos con los actos de protocolo.

7:00 p.m. Estamos a media hora del arranque del partido y todo se está poniendo en orden para tener un partido de primer nivel. El paraguayo Carlos Benítez será el árbitro central de este encuentro.

6:48 p.m. Los equipos ya salen al terreno de juego para realizar el calentamiento y recibir las últimas instrucciones antes de su estreno en esta edición de la Copa Conmebol Sudamericana.

6:27 p.m. ¡Ya hay alineaciones confirmadas! Más abajo están disponibles.

5:55 p.m. Falta cerca de una hora y media para que inicie el partido y los equipos ya llegan al Estadio Bellavista de Ambato para alistarse de cara a la competencia.

Bienvenidos a este duelo de la primera jornada en la Copa Sudamericana 2026. Las emociones entre Macará y América de Cali se irán relatando en este espacio, brindando información minuto a minuto de lo que acontece en suelo ecuatoriano.

¿A qué hora inicia Macará vs América de Cali hoy, 9 de abril de 2026?

Este choque se dará en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 7:30 p.m. de este jueves.

Alineaciones de Macará vs América de Cali para la jornada 1, al momento

Macará: Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Luis Ayala, José Marrufo, Santiago Etchebarne; Matías Miranda, Gastón Blanc, José Luis Cazares; Mateo Viera, Federico Paz y Franco Posse. D.T.: Guillermo Sanguinetti.

América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Darwin Machis; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. D.T.: David González.

¿Dónde ver Macará vs América de Cali en vivo? Canales de TV y streaming online

La distribución de canales dejó este partido para verse por la señal de DSports. Quienes deseen acceder por medio de internet, deberán tener una cuenta activa en la plataforma Dgo.

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