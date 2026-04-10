¿Se repite la historia? América, al borde de perder sus tres Clásicos por primera vez en 15 años

El cuadro de André Jardine ya cayó ante Pumas y Chivas en el Clausura 2026 y podría estar en riesgo en el Clásico Joven. Una racha que no se veía desde el Apertura 2011

América al borde de perder sus tres Clásico en el Clausura 2026 | Imago 7

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el Clausura 2026 del sábado 11 de abril, no solo representa uno de los partidos más esperados del torneo, sino también un momento determinante para el conjunto azulcrema, que llega con una racha que lo coloca al borde de un registro poco común en su historia reciente.

El equipo dirigido por André Jardine ya cayó en sus dos primeros Clásicos del semestre: perdió el Clásico Nacional ante Chivas y el Clásico Capitalino frente a Pumas, ambos por marcador de 1-0. Ahora, a 90 minutos de enfrentar a Cruz Azul, las Águilas están ante la posibilidad de completar un escenario que no se repetía desde hace más de una década.

¿Cuándo fue la última vez que América perdió sus tres clásicos en un torneo?

La última ocasión en la que América perdió sus tres partidos más importantes de la fase regular fue en el torneo Apertura 2011, cuando el equipo era dirigido por Alfredo Tena. En aquel torneo, las Águilas registraron derrotas ante sus tres principales rivales: cayeron 1-0 ante Pumas en la jornada 11, posteriormente perdieron 1-3 como locales frente a Chivas en la jornada 14 y cerraron la fase regular con una derrota 3-1 ante Cruz Azul en la jornada 17.

Ese antecedente se mantiene como el más reciente en el que el conjunto azulcrema no logró sumar ni un punto en sus tres Clásicos dentro de un mismo torneo corto. De hecho, han tenido que pasar 30 torneos para que América vuelva a colocarse en una situación similar.

Incluso, si se amplía la mirada histórica, la penúltima vez que América perdió sus tres Clásicos en una fase regular ocurrió en el Invierno 1998. En ese torneo, el equipo también cayó ante Cruz Azul (3-1), Chivas (1-0) y Pumas (3-1), confirmando que este tipo de registros han sido poco frecuentes a lo largo de los años.

Incluso en torneos donde el escenario estuvo cerca de repetirse, como en el Apertura 2014 bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo logró evitarlo. En aquel semestre, América perdió ante Pumas y Cruz Azul, pero rescató un empate sin goles frente a Chivas, lo que impidió que se concretara la tercera derrota.

El presente de América y el peso del Clásico Joven

De cara al enfrentamiento ante Cruz Azul, el panorama deportivo también influye en la expectativa. América atraviesa uno de sus momentos más complicados en lo que va de la década, mientras que La Máquina se mantiene en la parte alta de la tabla como sublíder con 27 puntos, con una ventaja de nueve unidades sobre el conjunto azulcrema.

La tendencia actual coloca al equipo de Jardine ante un escenario adverso, en el que el resultado del Clásico Joven no solo impactará en la tabla, sino también en la narrativa del torneo y del proyecto del entrenador brasileño.

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