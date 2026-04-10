Manuel Pérez sobre el Clásico Joven: “América es superior… perder no es opción”

El exjugador de América y Pumas analiza fuerzas básicas, MLS vs Liga MX y el presente universitario en entrevista exclusiva

El exjugador de América y Pumas analiza el Clásico Joven. Imago 7

Manuel Pérez, exfutbolista de Pumas y América, compartió su visión sobre el fútbol mexicano en entrevista exclusiva en La Mesa de los Grandes en AS Claro por W Deportes, donde abordó temas como el desarrollo de jóvenes, la diferencia con Europa y el presente de equipos como Pumas y San Luis, además del Clásico Joven, donde América recibe a Cruz Azul en el renovado Estadio Azteca.

América, Pumas y la presión de los grandes

Sobre su paso por equipos importantes, Pérez fue contundente respecto a la exigencia en Coapa. “El América siempre ha sido superior por su mentalidad ganadora… perder es un fracaso. Para Cruz Azul, perder parece ser algo más normal”, comentó.

También habló de las rivalidades: “En América todos te juegan a muerte, pero los principales rivales son Chivas, Pumas y Cruz Azul”, además de destacar el ambiente en los estadios: “La afición de América pesa más de local, pero la de Pumas es impresionante de visitante… el ‘Goya’ se escuchaba en el Azteca”.

Su análisis del Pumas vs Mazatlán

De cara al duelo del fin de semana entre Pumas y Mazatlán, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026, Pérez fue claro sobre el panorama universitario. “Pumas tiene que asegurar la liguilla y cuenta con la ventaja de jugar a las 12 del día… lo veo como un trámite para Pumas y creo que ganarán”, afirmó.

Incluso, señaló que el contexto del rival puede influir: “Los jugadores de Mazatlán podrían estar más preocupados por su futuro y sus contratos que por el encuentro mismo”, ya que, al finalizar el torneo, la franquicia pasará a manos de una nueva directiva y cambiará de sede.

México vs Estados Unidos: talento vs estructura

El ahora gerente deportivo de Fuerzas Básicas del Atlético de San Luis, valoró el crecimiento estructural del fútbol formativo y señaló que el reto está en consolidar procesos.

Al ser cuestionado sobre la actualidad de los Pumas de la UNAM, apuntó: “Confío mucho en Efraín Juárez… hace falta atreverse a poner a los jóvenes y tener paciencia con los procesos. El objetivo no debe ser solo sumar minutos por regla, sino que el jugador se mantenga en primera división por meritocracia”, señaló.

En cuanto a la comparación con la MLS, Pérez reconoció una brecha estructural. “Por calidad, el jugador mexicano sigue siendo superior, pero Estados Unidos tiene mejor estructura, educación y mentalidad”, explicó.

Además, apuntó diferencias en la formación: “En España, la alimentación, las horas extras y el cuidado del cuerpo son normales… en México a veces el jugador busca evitar el esfuerzo extra si no lo ven”, lo que, a su juicio, refleja la necesidad de adoptar una cultura más profesional.

¿Tiene opciones San Luis de clasificar?

Finalmente, defendió el proyecto del Atlético de San Luis. “Confío plenamente en el trabajo de Raúl… todo el cuerpo técnico es de casa, lo cual es un orgullo”, afirmó.

Aunque reconoció la dificultad del calendario, mantiene la esperanza: “Los partidos son complicados, pero tenemos posibilidades de pasar a la liguilla”.

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