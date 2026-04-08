Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Peñarol por la Copa Libertadores 2026

Con Hugo Rodallega en el frente de ataque, el ‘Primer Campeón’ quiere sumar los primeros 3 puntos en el certamen.

Posibles Formaciones del Santa Fe Vs Peñarol / Claro Sports.

Después de 8 años Independiente Santa Fe vuelve a jugar la Copa Libertadores en El Campín. Lo hará este jueves 9 de abril a las 09:00 de la noche contra Peñarol de Uruguay, por la fecha 1 de la edición de este 2026. El equipo de Pablo Repetto va por los primeros 3 puntos en casa.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Frasica, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Posible alineación de Peñarol para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Luis Angulo.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Peñarol por la Copa Libertadores 2026?

Este compromiso, válido por la primera fecha en la instancia de grupos, tendrá su pitazo inicial a las 9:00 de la noche (hora COL) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tanto ESPN como Disney+ tendrán los derechos del partido para toda Latinoamérica.

En Claro Sports tendremos toda la cobertura de este juego con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que sucedan en el ‘Coloso de la 57’.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros | Fecha 15.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe | Fecha 14.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

Últimos partidos de Peñarol

04.04.2026 | Progreso 0-2 Peñarol.

29.03.2026 | Peñarol 1-2 Racing de Montevideo.

25.03.2026 | Boston River 0-2 Peñarol.

21.03.2026 | Peñarol 3-1 CA Cerro.

14.04.2026 | Albion 0-1 Peñarol.

Árbitros del juego:

Juez central: Jesús Valenzuela – Venezuela.

Asistente 1: Jorge Urrego – Venezuela.

Asistente 2: Lubin Torrealba – Venezuela.

4to árbitro: Alejandro Velázquez – Venezuela.

VAR: Juan Soto – Venezuela.

AVAR: Marco Suárez – Venezuela.

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