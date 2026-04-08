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Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Peñarol por la Copa Libertadores 2026

Publicado por Nelson Rivera

Con Hugo Rodallega en el frente de ataque, el ‘Primer Campeón’ quiere sumar los primeros 3 puntos en el certamen.

Posibles Formaciones Santa Fe Vs Penarol
Posibles Formaciones del Santa Fe Vs Peñarol / Claro Sports.

Después de 8 años Independiente Santa Fe vuelve a jugar la Copa Libertadores en El Campín. Lo hará este jueves 9 de abril a las 09:00 de la noche contra Peñarol de Uruguay, por la fecha 1 de la edición de este 2026. El equipo de Pablo Repetto va por los primeros 3 puntos en casa.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Frasica, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Posible alineación de Peñarol para el juego por la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Luis Angulo.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Peñarol por la Copa Libertadores 2026?

Este compromiso, válido por la primera fecha en la instancia de grupos, tendrá su pitazo inicial a las 9:00 de la noche (hora COL) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tanto ESPN como Disney+ tendrán los derechos del partido para toda Latinoamérica.

En Claro Sports tendremos toda la cobertura de este juego con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que sucedan en el ‘Coloso de la 57’.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

  • 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10.
  • 01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros | Fecha 15.
  • 27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe | Fecha 14.
  • 23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín | Fecha 13.
  • 18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

Últimos partidos de Peñarol

  • 04.04.2026 | Progreso 0-2 Peñarol.
  • 29.03.2026 | Peñarol 1-2 Racing de Montevideo.
  • 25.03.2026 | Boston River 0-2 Peñarol.
  • 21.03.2026 | Peñarol 3-1 CA Cerro.
  • 14.04.2026 | Albion 0-1 Peñarol.

Árbitros del juego:

  • Juez central: Jesús Valenzuela – Venezuela.
  • Asistente 1: Jorge Urrego – Venezuela.
  • Asistente 2: Lubin Torrealba – Venezuela.
  • 4to árbitro: Alejandro Velázquez – Venezuela.
  • VAR: Juan Soto – Venezuela.
  • AVAR: Marco Suárez – Venezuela.

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