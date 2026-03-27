Taylor Swift triunfa en la música y en el amor; dedica premio iHeartRadio a Travis Kelce
Swift ganó 7 premios en los iHeart 2026, rompió récord histórico y dedicó emotivo mensaje a Travis Kelce en la gala
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La edición 2026 de los iHeartRadio Music Awards, conducida por Ludacris desde el Dolby Theatre de Hollywood, tuvo como gran protagonista a Taylor Swift, quien llegó como la más nominada con nueve candidaturas y terminó llevándose siete premios, incluido el de Artista del Año por tercer año consecutivo. Con estos triunfos, amplió su récord histórico como la artista más premiada del evento con 41 galardones. Swift fue seguida de cerca por Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Alex Warren, con ocho menciones cada uno.
Además, la ceremonia también estuvo marcada por reconocimientos especiales: John Mellencamp recibió el Icon Award, Ludacris fue distinguido con el Landmark Award y Miley Cyrus obtuvo el Innovator Award, en un momento especial que coincidió con la celebración de los 20 años de Hannah Montana. Por su parte, Alex Warren fue nombrado artista revelación del año y también ganó Canción del Año por “Ordinary”. El evento contó con presentaciones en vivo de diversos artistas y un momento destacado con la reunión de TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue. En su 13ª edición, la premiación celebró a los artistas más reproducidos del año e incorporó nuevas categorías que reflejan las tendencias actuales en la música.
Finalmente, también destacó el debut público de Swift junto a su prometido Travis Kelce. La cantante mostró su lado más personal al compartir un mensaje que conectó con sus seguidores y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. La combinación de reconocimiento profesional y su relación sentimental con el jugador de la NFL convirtió su participación en uno de los puntos más relevantes del evento.
¿Cuál fue el mensaje de Taylor Swift a su prometido Travis Kelce en los iHeart Music Awards 2026?
Durante la ceremonia,Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más emotivos al recibir el premio a Álbum Pop del Año por The Life of a Showgirl de manos de la patinadora olímpica ganadora de la medalla de oro Alysa Liu, donde no dudó en reconocer públicamente a Travis Kelce como una pieza clave en esta etapa de su vida. La cantante expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido de su pareja, dejando ver la estabilidad emocional que atraviesa en esta etapa.
“Creo que este álbum probablemente también se siente muy feliz, confiado y libre”, expresó Swift, “porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí”. Con este mensaje, dejó ver el impacto personal que ha tenido su relación en su proceso creativo.
El mensaje fue interpretado como una muestra pública de su relación, algo que generó una fuerte reacción entre sus fans. Swift dejó claro que su éxito no solo se basa en su trabajo musical, sino también en el respaldo personal que ha encontrado fuera del escenario.
¿Cuántas nominaciones tiene Taylor Swift en los iHeart Music Awards 2026?
Taylor Swift fue la artista con mayor presencia en los iHeartRadio Music Awards 2026, al acumular un total de nueve nominaciones en distintas categorías. Entre las más importantes destacó su participación en Artista del Año, donde logró quedarse con el premio, además de competir en Canción del Año con “The Fate of Ophelia”.
Además, la cantante compitió en rubros clave como Álbum Pop del Año, Canción Pop del Año, Mejor Video Musical, Mejores Letras y Artista Pop del Año, lo que reflejó el impacto global de su música durante el último año. Su dominio fue tal que no solo partía como favorita, sino que también logró capitalizarlo en premios.
Al final de la noche, Swift se consolidó como la máxima ganadora al obtener siete galardones, incluyendo algunos de los más importantes de la ceremonia. Con estos triunfos, amplió su récord como la artista más premiada en la historia de los iHeartRadio Music Awards, alcanzando un total de 41 premios en su carrera, una cifra que confirma su vigencia y liderazgo en la industria musical.
Listado completo de nominaciones de Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026:
- Artista del Año (Ganadora)
- Álbum Pop del Año – The Life of a Showgirl (Ganadora)
- Canción Pop del Año – The Fate of Ophelia (Ganadora)
- Mejor Video Musical – The Fate of Ophelia (Ganadora)
- Mejores Letras – The Fate of Ophelia (Ganadora)
- Estilo de Gira Favorito – The Eras Tour (Ganadora)
- Favorito en Pantalla – Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era (Ganadora)
- Canción del Año – The Fate of Ophelia (Nominada)
- Artista Pop del Año (Nominada)
Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026
Los iHeartRadio Music Awards 2026 reconocieron a los artistas más influyentes del momento en múltiples géneros. A continuación, te presentamos a los ganadores más importantes de la noche, incluyendo las principales categorías y algunos premios destacados:
Categorías principales
- Canción del Año: “Ordinary” – Alex Warren
- Artista del Año: Taylor Swift
- Dúo/Grupo del Año: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- Mejor colaboración: “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
- Cantautor del Año: Amy Allen
- Productor del Año: Andrew Watt
- Álbum del Año: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
Premios especiales
- Breakthrough Award: Alex Warren
- Innovator Award: Miley Cyrus
- Icon Award: John Mellencamp
- Landmark Award: Ludacris
Categorías destacadas por género
Pop
- Artista Pop del Año: Sabrina Carpenter
- Canción Pop del Año: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
- Álbum Pop del Año: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
- Mejor nuevo artista pop: Alex Warren
Country
- Canción del Año: “Good News” – Shaboozey
- Artista del Año: Morgan Wallen
- Álbum del Año: I’m the Problem – Morgan Wallen
Hip-hop
- Canción del Año: “Luther” – Kendrick Lamar & SZA
- Artista del Año: Kendrick Lamar
- Álbum del Año: GNX – Kendrick Lamar
R&B
- Canción del Año: “Folded” – Kehlani
- Artista del Año: Chris Brown
- Álbum del Año: PHOLKS – Leon Thomas
Rock / Alternativo
- Canción Rock del Año: “Heavy Is the Crown” – Linkin Park
- Artista Rock del Año: Shinedown
- Artista Alternativo del Año: Twenty One Pilots
Latino / Regional mexicano
- Canción Pop Latino/Urbano: “DtMF” – Bad Bunny
- Artista Latino del Año: Bad Bunny
- Álbum Latino del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Artista Regional Mexicano del Año: Grupo Frontera
K-pop
- Artista del Año: ROSÉ
- Grupo del Año: Stray Kids
- Canción del Año: “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- Álbum del Año: Ruby – JENNIE
Dance / Global
- Canción Dance del Año: “No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe
- Artista Dance del Año: David Guetta
- Artista Mundial del Año: MOLIY
Categorías votadas por fans
- Mejor letra: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
- Mejor video musical: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
- Estilo de gira favorito: The Eras Tour – Taylor Swift
- Favorito en pantalla: Jimin & Jungkook – Are You Sure?!
¿Qué son los iHeartRadio Music Awards 2026 y a quiénes premia?
Los iHeartRadio Music Awards son una ceremonia anual que reconoce a los artistas más escuchados en estaciones de radio y plataformas digitales de la red iHeartMedia. A diferencia de otros premios, estos galardones se basan en datos reales de reproducciones y en la interacción del público. La premiación destaca a figuras consolidadas y talentos emergentes en distintos géneros musicales, convirtiéndose en uno de los eventos más relevantes para medir el impacto de la música en la actualidad.