Taylor Swift triunfa en la música y en el amor; dedica premio iHeartRadio a Travis Kelce

Swift ganó 7 premios en los iHeart 2026, rompió récord histórico y dedicó emotivo mensaje a Travis Kelce en la gala

Taylor Swift rompe récord en los iHeart 2026. Reuters

La edición 2026 de los iHeartRadio Music Awards, conducida por Ludacris desde el Dolby Theatre de Hollywood, tuvo como gran protagonista a Taylor Swift, quien llegó como la más nominada con nueve candidaturas y terminó llevándose siete premios, incluido el de Artista del Año por tercer año consecutivo. Con estos triunfos, amplió su récord histórico como la artista más premiada del evento con 41 galardones. Swift fue seguida de cerca por Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Alex Warren, con ocho menciones cada uno.

Además, la ceremonia también estuvo marcada por reconocimientos especiales: John Mellencamp recibió el Icon Award, Ludacris fue distinguido con el Landmark Award y Miley Cyrus obtuvo el Innovator Award, en un momento especial que coincidió con la celebración de los 20 años de Hannah Montana. Por su parte, Alex Warren fue nombrado artista revelación del año y también ganó Canción del Año por “Ordinary”. El evento contó con presentaciones en vivo de diversos artistas y un momento destacado con la reunión de TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue. En su 13ª edición, la premiación celebró a los artistas más reproducidos del año e incorporó nuevas categorías que reflejan las tendencias actuales en la música.

Finalmente, también destacó el debut público de Swift junto a su prometido Travis Kelce. La cantante mostró su lado más personal al compartir un mensaje que conectó con sus seguidores y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. La combinación de reconocimiento profesional y su relación sentimental con el jugador de la NFL convirtió su participación en uno de los puntos más relevantes del evento.

¿Cuál fue el mensaje de Taylor Swift a su prometido Travis Kelce en los iHeart Music Awards 2026?

Durante la ceremonia,Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más emotivos al recibir el premio a Álbum Pop del Año por The Life of a Showgirl de manos de la patinadora olímpica ganadora de la medalla de oro Alysa Liu, donde no dudó en reconocer públicamente a Travis Kelce como una pieza clave en esta etapa de su vida. La cantante expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido de su pareja, dejando ver la estabilidad emocional que atraviesa en esta etapa.

“Creo que este álbum probablemente también se siente muy feliz, confiado y libre”, expresó Swift, “porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí”. Con este mensaje, dejó ver el impacto personal que ha tenido su relación en su proceso creativo.

El mensaje fue interpretado como una muestra pública de su relación, algo que generó una fuerte reacción entre sus fans. Swift dejó claro que su éxito no solo se basa en su trabajo musical, sino también en el respaldo personal que ha encontrado fuera del escenario.

¿Cuántas nominaciones tiene Taylor Swift en los iHeart Music Awards 2026?

Taylor Swift fue la artista con mayor presencia en los iHeartRadio Music Awards 2026, al acumular un total de nueve nominaciones en distintas categorías. Entre las más importantes destacó su participación en Artista del Año, donde logró quedarse con el premio, además de competir en Canción del Año con “The Fate of Ophelia”.

Además, la cantante compitió en rubros clave como Álbum Pop del Año, Canción Pop del Año, Mejor Video Musical, Mejores Letras y Artista Pop del Año, lo que reflejó el impacto global de su música durante el último año. Su dominio fue tal que no solo partía como favorita, sino que también logró capitalizarlo en premios.

Al final de la noche, Swift se consolidó como la máxima ganadora al obtener siete galardones, incluyendo algunos de los más importantes de la ceremonia. Con estos triunfos, amplió su récord como la artista más premiada en la historia de los iHeartRadio Music Awards, alcanzando un total de 41 premios en su carrera, una cifra que confirma su vigencia y liderazgo en la industria musical.

Listado completo de nominaciones de Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026:

Artista del Año (Ganadora) Álbum Pop del Año – The Life of a Showgirl (Ganadora) Canción Pop del Año – The Fate of Ophelia (Ganadora) Mejor Video Musical – The Fate of Ophelia (Ganadora) Mejores Letras – The Fate of Ophelia (Ganadora) Estilo de Gira Favorito – The Eras Tour (Ganadora) Favorito en Pantalla – Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era (Ganadora) Canción del Año – The Fate of Ophelia (Nominada) Artista Pop del Año (Nominada)

Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026

Los iHeartRadio Music Awards 2026 reconocieron a los artistas más influyentes del momento en múltiples géneros. A continuación, te presentamos a los ganadores más importantes de la noche, incluyendo las principales categorías y algunos premios destacados:

Categorías principales

Canción del Año: “Ordinary” – Alex Warren

“Ordinary” – Alex Warren Artista del Año: Taylor Swift

Taylor Swift Dúo/Grupo del Año: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI Mejor colaboración: “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars Cantautor del Año: Amy Allen

Amy Allen Productor del Año: Andrew Watt

Andrew Watt Álbum del Año: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Premios especiales

Breakthrough Award: Alex Warren

Alex Warren Innovator Award: Miley Cyrus

Miley Cyrus Icon Award: John Mellencamp

John Mellencamp Landmark Award: Ludacris

Categorías destacadas por género

Pop

Artista Pop del Año: Sabrina Carpenter

Canción Pop del Año: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Álbum Pop del Año: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Mejor nuevo artista pop: Alex Warren

Country

Canción del Año: “Good News” – Shaboozey

Artista del Año: Morgan Wallen

Álbum del Año: I’m the Problem – Morgan Wallen

Hip-hop

Canción del Año: “Luther” – Kendrick Lamar & SZA

Artista del Año: Kendrick Lamar

Álbum del Año: GNX – Kendrick Lamar

R&B

Canción del Año: “Folded” – Kehlani

Artista del Año: Chris Brown

Álbum del Año: PHOLKS – Leon Thomas

Rock / Alternativo

Canción Rock del Año: “Heavy Is the Crown” – Linkin Park

Artista Rock del Año: Shinedown

Artista Alternativo del Año: Twenty One Pilots

Latino / Regional mexicano

Canción Pop Latino/Urbano: “DtMF” – Bad Bunny

Artista Latino del Año: Bad Bunny

Álbum Latino del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Artista Regional Mexicano del Año: Grupo Frontera

K-pop

Artista del Año: ROSÉ

Grupo del Año: Stray Kids

Canción del Año: “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

Álbum del Año: Ruby – JENNIE

Dance / Global

Canción Dance del Año: “No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe

Artista Dance del Año: David Guetta

Artista Mundial del Año: MOLIY

Categorías votadas por fans

Mejor letra: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Mejor video musical: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Estilo de gira favorito: The Eras Tour – Taylor Swift

Favorito en pantalla: Jimin & Jungkook – Are You Sure?!

¿Qué son los iHeartRadio Music Awards 2026 y a quiénes premia?

Los iHeartRadio Music Awards son una ceremonia anual que reconoce a los artistas más escuchados en estaciones de radio y plataformas digitales de la red iHeartMedia. A diferencia de otros premios, estos galardones se basan en datos reales de reproducciones y en la interacción del público. La premiación destaca a figuras consolidadas y talentos emergentes en distintos géneros musicales, convirtiéndose en uno de los eventos más relevantes para medir el impacto de la música en la actualidad.

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