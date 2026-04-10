Santa Fe vs Peñarol, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 1

La competencia se anticipa como intensa entre dos equipos que quieren arrancar de la mejor manera el certamen.

Santa Fe y Peñarol se miden en Bogotá.

¿A qué hora inicia Santa Fe vs Peñarol hoy, 9 de abril de 2026?

Este partido se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se programó para este jueves a las 9:00 p.m.

Alineaciones de Santa Fe vs Peñarol para la jornada 1, al momento

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Frasica, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Roberto Fernández, Eric Remendi, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Luis Angulo. DT: Diego Aguirre.

¿Dónde ver el Santa Fe vs Peñarol en vivo? Canales de TV y streaming online

La señal que transmitirá este partido para la mayoría de países en Latinoamérica es ESPN en sus canales incluidos por los cableoperadores. La manera de acceder vía streaming es por medio de la plataforma Disney+.

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