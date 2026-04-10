Sergio Higuita se despide de Itzulia TRAS UNA DURA CAÍDA y Harold Tejada ilusiona

Jornada intensa en la Itzulia: Higuita queda fuera de carrera y Tejada sostiene la ilusión colombiana con una destacada actuación en la clasificación general.

Pelotón en Itzulia | ANDER GILLENEA / AFP.

La cuarta etapa de la Itzulia Basque Country dejó emociones al límite en Galdakao, con un final explosivo que marcó diferencias importantes en la clasificación general. Mientras el español Alex Aranburu se llevó la victoria en su tierra, la jornada tuvo un sabor agridulce para el ciclismo colombiano, especialmente por lo ocurrido con Sergio Higuita y Harold Tejada.

¿Qué pasó con Sergio Higuita y por qué se retiró de la Vuelta al País Vasco?

El día se tornó complicado desde muy temprano para Higuita, quien sufrió una caída a 115 kilómetros de la meta que lo obligó a abandonar la competencia. El corredor colombiano, que llegaba con expectativas de protagonismo, vio truncada su participación en una de las carreras más exigentes del calendario WorldTour.

La retirada del antioqueño no solo representa un golpe anímico, sino también deportivo, considerando que era una de las cartas fuertes de su equipo para pelear en la montaña. Su ausencia deja un vacío importante en la representación colombiana dentro del grupo de favoritos.

Sergio Higuita termina tercero en la etapa 3 del AlUla Tour 2026.

Harold Tejada resiste y se mantiene en la pelea

En contraste, Harold Tejada logró salvar la jornada. El huilense mantuvo la compostura en un recorrido exigente y consiguió sostenerse dentro del top 10 de la clasificación general, un resultado valioso teniendo en cuenta la dureza del perfil.

Aunque no pudo seguir el ritmo en los movimientos decisivos, Tejada sigue firme en la lucha y con opciones de cerrar la carrera dentro de los mejores. Su regularidad ha sido clave en una prueba marcada por los constantes ataques y el terreno quebrado.

La victoria del día fue para Alex Aranburu, quien firmó una actuación inteligente y valiente. El español aprovechó el descenso del último puerto para lanzar un ataque junto al noruego Tobias Halland Johannessen, con quien llegó al kilómetro final.

En la empinada rampa hacia la meta, Aranburu hizo valer su potencia para imponerse y celebrar su tercera victoria en el País Vasco, un logro que lo consolida como uno de los corredores más destacados en este tipo de finales.

Seixas, el gran beneficiado en la general

Más allá del triunfo de etapa, el gran ganador del día fue el francés Paul Seixas, quien reforzó su liderato en la clasificación general. Con apenas 19 años, el joven corredor volvió a demostrar su talento al atacar en el descenso del alto de Legina.

Seixas logró sacar una ventaja significativa sobre sus perseguidores, entre ellos Primoz Roglic y Florian Lipowitz, ampliando la diferencia a más de dos minutos y consolidándose como el principal candidato al título.

Una etapa reina que definirá todo

La competencia continuará con la quinta y penúltima fracción, considerada la etapa reina, con salida y llegada en Éibar. Serán 176,2 kilómetros cargados de dificultad, con ocho puertos de montaña, tres de ellos de primera categoría.

Para Harold Tejada será una oportunidad clave de escalar posiciones o, al menos, defender su lugar entre los mejores. Sin Higuita en carrera, todas las miradas del ciclismo colombiano estarán puestas en su desempeño en una jornada que promete ser decisiva, sin embargo el de Pitalito ha demostrado estar en su mejor momento.

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