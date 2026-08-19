Barcelona vence al Al Ahly y celebra el Joan Gamper, en la presentación de Rodri y sus nuevos fichajes

El equipo blaugrana comienza con festejo la temporada 2026-27, imponiéndose con goles de Hamza Abdelkarim y Raphinha

Raphinha marcó el segundo gol del Barcelona | Reuters

Barcelona cerró su preparación para la temporada 2026-27 con una victoria de 2-1 sobre el Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper, en una jornada marcada también por la presentación de la plantilla ante la afición en el Camp Nou. Antes del partido desfilaron los capitanes Eric, Pedri y Raphinha, además de incorporaciones como Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Rodrigo Hernández, quien fue anunciado un día antes como nuevo futbolista culé.

El encuentro comenzó con equilibrio, pero el conjunto dirigido por Hansi Flick tomó progresivamente el control de la posesión y generó sus primeras aproximaciones a través de Raphinha, Fermín López y Lamine Yamal. La apertura del marcador llegó al minuto 29, cuando Alejandro Baldé recibió un balón de Raphinha por la izquierda y mandó un servicio raso que Hamza Abdelkarim remató de primera para colocar el 1-0.

El gol tuvo un significado particular para Abdelkarim, formado precisamente en el Al Ahly. El delantero egipcio de 18 años decidió no celebrar después de vencer a su antiguo equipo y realizó un gesto de disculpa hacia la afición visitante. El atacante llegó al Gamper después de marcar tres goles durante la pretemporada y volvió a tener participación directa en el marcador.

La ventaja aumentó antes del descanso. Raphinha provocó un penalti al minuto 43 y lo convirtió al 45 con un disparo de zurda dirigido al costado derecho del guardameta Shobeir. El portero adivinó la dirección del cobro y se lanzó hacia el mismo sector, pero no consiguió alcanzar el balón. Al Ahly había intentado responder con algunas posesiones y un disparo lejano de Koka, controlado por Joan García, por lo que el Barça se marchó al vestidor con el 2-0.

El conjunto egipcio redujo la diferencia apenas seis minutos después de comenzar la segunda mitad. Al 51’, Zizo culminó una acción a velocidad por el centro del campo y definió de zurda para superar al portero y establecer el 2-1. A partir de ese momento, Barcelona volvió a buscar el tercer tanto y al minuto 64 Anthony Gordon mandó el balón a la red tras un rechace dentro del área, aunque la acción fue anulada por fuera de juego previo de Abdelkarim.

Gordon volvió a tener una oportunidad para ampliar la ventaja cerca del final. El inglés provocó un penalti al minuto 87 y asumió la ejecución, pero El Shenawy detuvo el lanzamiento en el 90+1. El disparo fue cruzado con la pierna derecha y el guardameta reaccionó hacia el costado correcto para evitar el tercer tanto, por lo que el marcador permaneció 2-1 hasta el silbatazo final.

La Festa del Gamper también estuvo enfocada en la presentación del proyecto azulgrana para la nueva campaña. Rodri fue uno de los protagonistas de la previa, después de ser anunciado como fichaje del Barcelona, aunque no estaba contemplado para participar en el partido. La situación contrastó con Joao Cancelo, quien no apareció en la presentación; posteriormente circuló un video en redes sociales en el que se le observaba con el uniforme y el dorsal número 2 antes de marcharse por los túneles con aparente molestia.

Con este resultado, Barcelona conquistó el Trofeo Joan Gamper por segundo año consecutivo y amplió una racha en la que únicamente ha perdido una de las últimas 14 ediciones, aquella derrota de 3-0 frente al Monaco en 2024. El partido ante Al Ahly puso punto final a la pretemporada del conjunto catalán, que ahora se prepara para su siguiente compromiso oficial: el domingo 23 de agosto ante Elche, como visitante, dentro de la jornada 2 de LaLiga.

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