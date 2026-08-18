Raphinha, nuevo capitán del Barcelona: el brazalete cambia de dueño por cuarta temporada consecutiva

El FC Barcelona no encuentra un líder absoluto desde la salida de Leo Messi y Sergio Busquets, los últimos jugadores que han repetido como capitanes

Raphinha, nuevo capitán del Barcelona | Reuters

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Raphinha, Éric García y Pedri serán sus capitanes, un anuncio que llega este martes 18 de agosto, a unos cuantos días de que el conjunto azulgrana dispute su primer partido oficial de esta temporada.

La elección deja claro que el equipo todavía no encuentra un líder absoluto, debido a que este será el cuarto año futbolístico consecutivo en que el brazalete de capitán cambia de dueño tras la ausencia de Lionel Messi y Sergio Busquets, los últimos jugadores que pudieron repetir como portadores de la cinta.

“Raphinha será el capitán, junto con Eric y Pedri. Sé que Frenkie (de Jong) es el tercero, ya que Marc y Ronald ya no están, pero Frenkie ahora no está disponible y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación”, declaró Hansi Flick a través de un video que compartió el club en sus redes sociales.

Marc-André Ter Stegen y Ronald Araújo habrían sido candidatos idóneos para recibir el gafete de capitán; sin embargo, ambos jugadores dejaron el Barcelona en este mercado de fichajes. Por ahora, la plantilla continúa en formación rumbo a la siguiente temporada, por lo que todavía habrá movimientos.

La decisión de colocar a Raphinha como primer capitán fue tomada de forma unilateral por Hansi Flick, quien explicó que, una vez que terminen las llegadas y salidas, los jugadores decidirán al dueño del brazalete a través de una votación, tal como dicta la tradición del vestuario en la plantilla azulgrana.

“La plantilla aún no está cerrada, quizá lleguen más jugadores o algunos se marchen. Cuando esté todo cerrado haremos la votación. Hasta que esto suceda, Raphinha es el capitán, junto con Eric y Pedri”, recalcó el técnico del Barcelona.

Después de la salida de Sergio Busquets, el rol de capitán pasó a Sergi Roberto en 2023. Un año más tarde, Marc-André Ter Stegen se convirtió en el líder del vestuario, un puesto que tomó Ronald Araújo en la siguiente temporada.

Durante la pretemporada, diversos medios locales especularon que Frenkie de Jong aparecía como candidato para convertirse en capitán; sin embargo, Hansi Flick dejó claro que no tomó en cuenta al futbolista neerlandés porque todavía se encuentra en recuperación por su rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El problema es que, desde hace algunas semanas, algunos informes de medios de comunicación sugieren que habría un distanciamiento entre el técnico y el mediocampista de los Países Bajos.

“La relación entre Frenkie y yo es muy buena. Es un jugador muy profesional y nuestra relación es top. Siempre hablo con él de las cosas que pasan alrededor del equipo, también sobre el próximo partido”, manifestó el estratega alemán en otro espacio previo al enfrentamiento del Barcelona frente al Al Ahly de Egipto en la edición 61 del Trofeo Joan Gamper. “Hablamos mucho y para mí es un jugador importante que tiene una calidad enorme y nos puede aportar mucho. Esto es lo que quiero decir”.

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