Águilas Doradas vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 4

Este es uno de los partidos que estaban aplazados por cuenta del terremoto que causó la emergencia en Colombia.

Águilas Doradas y Llaneros se empiezan a poner al día.

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy, 19 de agosto de 2026?

Este partido corresponde a la cuarta jornada y se encontraba pendiente por cuenta del terremoto que puso a Colombia en emergencia el pasado 10 de agosto. La programación quedó para jugarse en el Estadio Cincuentenario de Medellín este miércoles a las 4:00 p.m. La transmisión va a estar en el canal básico y en el de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo en streaming es por medio de la plataforma Win Play.

Alineaciones Águilas Doradas vs Llaneros: así salen a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Rentería, Jhon Meléndez, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas; Junior Noguera y Antony Vásquez.

Llaneros: Juan Camilo Loaiza; Francisco Meza, Howell Mena, Juan Pertuz, Jojan Escobar; Juan Castilla, Neider Ospina, Joel Contreras; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Yorleys Mena.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II?

Es muy temprano en el campeonato para sacar conclusiones definitivas de cuál de los dos equipos es mejor, pues ambos han hecho una buena labor en lo que han jugado hasta el momento y aprovecharon el mercado de fichajes para reforzar sus proyectos. Se ve como un duelo bien parejo que se ve con altas probabilidades de quedar empatado, aunque, por ser local, se le otorga una pequeña ventaja a Águilas Doradas.

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