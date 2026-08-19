Partidos de hoy 19 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles

Destacan los compromisos de LaLiga, los playoffs de la Champions League, el amistoso del Barcelona por el Trofeo Joan Gamper y una jornada cargada de partidos en la MLS

El Barcelona robará la atención con la pelea por el Joan Gamper

La agenda futbolística de mitad de semana tendrá mucha actividad en distintos frentes, concentrando la atención con partidos en Europa y Estados Unidos. LaLiga, los playoffs de la Champions League, el Trofeo Joan Gamper y la MLS pretenden robarse los reflectores y atraer la atención de los fans en todo el mundo.

Uno de los partidos que concentra atención será el Atlético de Madrid vs Málaga, correspondiente a LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para las 13:00 horas, en un duelo que forma parte de la jornada 1, misma que no verá su fin sino hasta semanas después, debido a que escuadras como Real Madrid, Barcelona, Betis, Villarreal, entre otros no vieron actividad.

Hablando del conjunto catalán, el Barcelona verá acción, pero con el Trofeo Joan Gamper, donde enfrentará al Al Ahly a las 12:00 horas. Esta será una cita que servirá a los blaugranas para continuar con su preparación, ver en acción a algunos de sus refuerzos y presentarse ante su afición.

Por su parte, la Champions League está cerca de definir su Fase de Liga, y este día tendrá cuatro partidos correspondientes a los duelos de ida de los playoffs. NEC Nijmegen recibirá al Bodø/Glimt, mientras que Celtic FC se medirá con LASK Linz. Por otra parte, Slovan Bratislava jugará contra NK Celje, y finalmente, Hapoel Beer Sheva enfrentará a Sabah FK. Todos los encuentros se realizarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Finalmente, en Estados Unidos, la MLS nos recetará una jornada por demás intensa, comenzando con los duelos New York Red Bulls vs Nashville SC, DC United vs New England Revolution, Philadelphia Union vs Inter Miami, Columbus Crew vs CF Montréal, Toronto FC vs Charlotte FC, Orlando City vs Chicago Fire y FC Cincinnati vs New York City FC, todos a celebrarse a las 17;30 horas.

La actividad continuará con Sporting Kansas City vs St. Louis City SC a las 18:00 horas y Minnesota United vs Atlanta United a las 18:30. Más tarde, a las 19:30, se jugarán Seattle Sounders vs Austin FC, Colorado Rapids vs Los Angeles FC y Real Salt Lake vs FC Dallas. El cierre llegará a las 20:30 horas con tres encuentros más: LA Galaxy vs San Jose Earthquakes, Portland Timbers vs San Diego FC y Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo.

Así, la jornada tendrá opciones desde el mediodía con el Barcelona y los playoffs europeos hasta la noche con la actividad estadounidense, en una fecha marcada por partidos de distintos torneos y ligas.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 19 de agosto

Champions League

NEC Nijmegen vs Bodø/Glimt | 13:00 horas | FOX One

Celtic FC vs LASK Linz | 13:00 horas | FOX One, FOX+

Slovan Bratislava vs NK Celje | 13:00 horas | FOX One, FOX

Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK | 13:00 horas | FOX One

LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid vs Málaga | 13:00 horas | SKY Sports

Trofeo Joan Gamper

FC Barcelona vs Al Ahly | 12:00 horas | FC Barcelona PPV YouTube

Copa Argentina

Racing Avellaneda vs Belgrano | 16:15 horas | TyC Sports Internacional

Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN

Coquimbo Unido vs Platense | 16:00 horas | Disney+ Premium

Flamengo vs Cruzeiro | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN

Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs RB Bragantino | 16:00 horas | Disney+ Premium

Santa Fe vs River Plate | 18:30 horas | ESPN 4, Disney+ Premium

MLS

New York Red Bulls vs Nashville SC | 17:30 horas | Apple TV

DC United vs New England Revolution | 17:30 horas | Apple TV

Philadelphia Union vs Inter Miami CF | 17:30 horas | Apple TV

Columbus Crew vs CF Montréal | 17:30 horas | Apple TV

Toronto FC vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV

Orlando City vs Chicago Fire | 17:30 horas | Apple TV

FC Cincinnati vs New York City FC | 17:30 horas | Apple TV

Sporting Kansas City vs St. Louis City SC | 18:00 horas | Apple TV

Minnesota United vs Atlanta United | 18:30 horas | Apple TV

Seattle Sounders vs Austin FC | 19:30 horas | Apple TV

Colorado Rapids vs Los Angeles FC | 19:30 horas | Apple TV

Real Salt Lake vs FC Dallas | 19:30 horas | Apple TV

LA Galaxy vs San Jose Earthquakes | 20:30 horas | Apple TV

Portland Timbers vs San Diego FC | 20:30 horas | Apple TV

Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo | 20:30 horas | Apple TV

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