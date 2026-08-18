Rodri revela por qué eligió al Barcelona: “Siempre fue la primera opción”

El mediocampista español explicó por qué eligió al Barça, habló de Hansi Flick, Busquets y su estado físico tras dejar al Manchester City

El centrocampista español fue presentado por el Barcelona | Reuters

Rodri dio sus primeras palabras como futbolista del FC Barcelona. El mediocampista español inicia una nueva etapa en su carrera después de siete temporadas en Inglaterra y de llegar a la cima con la selección española, con la que conquistó el Mundial de 2026.

El futbolista de 30 años aterriza en Barcelona como uno de los grandes nombres del mercado. Ganador del Balón de Oro en 2024 y elegido mejor jugador de la Copa del Mundo de 2026, Rodri explicó que, pese a contar con otras posibilidades para continuar su carrera, desde el inicio dejó claro que su prioridad era vestir de blaugrana.

“El Barcelona siempre ha sido para mí un referente a nivel mundial, por su forma de entender el fútbol y por sus valores. Es cierto que tenía alguna otra propuesta, pero el Barça fue la primera opción y así se lo dije a la directiva. Mis decisiones siempre han estado vinculadas al reto deportivo“.

El español analizó el potencial de una plantilla joven y el proyecto encabezado por Hansi Flick, que busca el tricampeonato de liga, y regresar a la cima de Europa.

“He mirado no solo el presente, también la proyección… Es un vestuario joven, con ilusión y ganas de hacer cosas importantes. Hablé con él (Hansi Flick) y me trasladó su ilusión. Me motiva mucho trabajar con él porque me atrae la idea de juego valiente. Es un entrenador muy transparente. Vengo para sumar”.

“El Manchester City me dio todo”

La llegada al Barcelona supone también el cierre de una etapa histórica para Rodri. El centrocampista llegó al Manchester City en 2019 y terminó convirtiéndose en una pieza indispensable dentro del equipo de Pep Guardiola.

Con el conjunto inglés conquistó cuatro Premier League y la Champions League de 2023, donde anotó el gol decisivo en la final ante el Inter de Milán. El madrileño reconoció que abandonar Manchester no fue una decisión sencilla después de todo lo vivido con el club.

“Me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura. Primero, por el hecho de salir del City: me lo ha dado todo, he sido tremendamente feliz y estaré siempre agradecido”, reconoció.

Rodri asegura que está listo para jugar

Otro de los temas que rodeó la presentación fue el estado físico del nuevo fichaje blaugrana, después de la intervención a la que fue sometido antes de concretarse su llegada al conjunto catalán. El futbolista aseguró que su intención es ponerse cuanto antes a disposición del cuerpo técnico. El español espera incorporarse inmediatamente a los entrenamientos para comenzar a ganar ritmo junto a sus nuevos compañeros.

“Estoy listo para jugar. Se habló mucho de la operación, pero fue ambulatoria y salí como si nada. Espero entrenarme mañana con el equipo y coger el ritmo cuanto antes para ayudar“.

La comparación con Busquets y su mensaje para Marc Bernal

La posición que ocupará Rodri provoca inevitablemente comparaciones con Sergio Busquets, uno de los mediocentros más importantes en la historia del Barcelona y pieza fundamental del equipo que dominó el fútbol español y europeo durante buena parte de la década pasada.

También tuvo palabras para Marc Bernal, una de las grandes apuestas de futuro del club en el mediocampo, a quien espera ayudar durante esta nueva etapa.

“Entiendo la comparación con Busquets por la posición y el estilo. Es un privilegio. Tenemos características diferentes y otras en común. Siempre le he admirado y he intentado absorber cosas. Marc Bernal tiene una progresión espectacular; se ha repuesto increíblemente de la lesión. Espero ayudarle todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Podrá crecer a mi lado y eso es importante”.

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