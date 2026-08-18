Mexicanos en Europa viven un inicio de temporada entre lesiones, suplencias y rumores

La temporada 2026-27 arranca con pocos minutos para varios futbolistas nacionales en el Viejo Continente; otros esperan resolver su futuro antes del cierre del mercado

Inicio complicado para los jugadores mexicanos en Europa. | Imago 7

El arranque de la temporada 2026-27 no ha entregado continuidad para buena parte de los futbolistas mexicanos que militan en Europa. Entre ausencias en convocatorias, suplencias, lesiones y posibles cambios de club, varios nacionales todavía buscan un lugar dentro de sus equipos. El panorama ocurre además en un mercado donde nombres como Santiago Gimenez y Edson Álvarez pueden cambiar de destino, mientras México espera concretar nuevas exportaciones después del Mundial 2026.

A ese escenario se suman otras posibles operaciones que mantienen la atención en México. Armando ‘La Hormiga’ González negocia su posible salida de Chivas al Olympiacos, aunque Guadalajara rechazó las primeras dos propuestas del conjunto griego y, hasta el último momento no existía una tercera oferta confirmada por la directiva rojiblanca. Erik Lira, por su parte, tiene una propuesta del AS Mónaco sobre la mesa de Cruz Azul, aunque las condiciones todavía no convencen al conjunto cementero.

Otro de los casos que puede modificar el mapa de mexicanos en Europa es el de Santiago Gimenez. El delantero todavía no reaparece con el Milan después de los problemas físicos que arrastra desde su operación de tobillo y el esguince que sufrió durante el Mundial. Porto avanzó en las conversaciones y prepara una oferta de préstamo con opción de compra. Existe un acuerdo personal encaminado entre el atacante y el club portugués, aunque falta que Milan acepte las condiciones.

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La situación en Rusia tampoco ofrece actividad para los mexicanos. César Montes no ha disputado un minuto con Lokomotiv Moscú durante las primeras cuatro jornadas de liga y tampoco ha entrado en las convocatorias. Su entrenador, Mikhail Galaktionov, explicó que el defensa mantiene trabajos de recuperación. Luis Chávez sí ha aparecido entre los suplentes del Dynamo Moscú, pero todavía no registra minutos en liga durante esta campaña. Su única participación oficial después del Mundial se reducía a un minuto en la Copa de Rusia.

Edson Álvarez también comenzó el campeonato desde fuera. El mediocampista regresó al West Ham después de su préstamo con Fenerbahçe y recibió el dorsal 4 para la temporada, pero no apareció en la convocatoria para el primer compromiso del equipo en la Championship. Su futuro tampoco está resuelto, pues durante el verano surgieron intereses de clubes como Ajax y Real Sociedad. Los Hammers descendieron de la Premier League la temporada pasada, por lo que el mexicano también debe definir si permanece para buscar el ascenso o encuentra otra opción antes del cierre del mercado.

Bélgica presenta dos situaciones similares por la falta de minutos. Heriberto Jurado se quedó sin actividad por segundo partido consecutivo con Cercle Brugge, después de una temporada 2025-26 en la que tampoco logró establecerse como titular. César ‘Chino’ Huerta atraviesa un escenario parecido en Anderlecht: quedó fuera de la convocatoria en la eliminatoria de Europa League frente al PAOK y sus ausencias han abierto dudas sobre el espacio que tendrá dentro de la plantilla durante el curso.

Las lesiones también mantienen fuera a dos jugadores que buscaron consolidarse en Europa durante los últimos años. Julián Araujo se recupera de una operación tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo durante la pretemporada del Bournemouth y todavía no cuenta con una fecha pública para su regreso. Rodrigo Huescas continúa su proceso después de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió con el Copenhague en octubre de 2025.

No todos los casos representan una ausencia total. Obed Vargas disputó 34 minutos en el triunfo 2-1 del Atlético de Madrid sobre el Olympique de Marsella, último amistoso de preparación del cuadro de Diego Simeone. El mexicano ha recibido oportunidades durante la pretemporada, aunque su lugar todavía enfrenta competencia en un mediocampo con varias opciones. Real Betis vive una situación semejante con Álvaro Fidalgo, quien entró al minuto 73 y disputó 17 minutos en la derrota 1-0 ante Inter de Milán en el cierre de la preparación.

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Álex Padilla también perdió protagonismo después de varias titularidades durante la pretemporada del Athletic Club. El regreso de Unai Simón modificó el escenario en la portería y el mexicano volvió al banquillo. El club vasco afronta la campaña con el campeón mundial como primera opción bajo los tres postes, mientras Padilla busca oportunidades dentro de una temporada en la que parte como alternativa.

Dentro del panorama aparecen tres mexicanos que sí tuvieron motivos para comenzar el curso con minutos y producción. Mateo Chávez fue titular durante los 90 minutos y dio dos asistencias en el triunfo 4-1 del AZ Alkmaar ante Utrecht por la Eredivisie. El lateral participó directamente en los goles de Mexx Meerdink y Ayoub Oufkir, además de completar 29 de sus 34 pases. Johan Vásquez también jugó todo el partido y portó el gafete de capitán en la victoria 4-1 del Genoa sobre Ascoli por la Coppa Italia.

Raúl Jiménez completa el grupo de mexicanos que encontró respuesta en el campo. El futbolista del Wolverhampton en la Championship. Entró durante el segundo tiempo frente a Blackburn y convirtió de penal al 90+3’ para rescatar el empate 2-2 en la jornada 1. Su anotación marcó su regreso oficial a los Wolves, club donde ya había jugado antes de su etapa con Fulham.

Así, la fotografía inicial de los mexicanos en Europa combina pocos casos con protagonismo inmediato y varios nombres todavía pendientes de definir su temporada. Mateo Chávez, Johan Vásquez y Raúl Jiménez comenzaron con participación directa, mientras Montes, Chávez, Huerta, Jurado y Edson buscan minutos. Santiago Gimenez todavía puede cambiar de escenario antes del cierre del mercado. Al mismo tiempo, las negociaciones por Armando González y Erik Lira determinarán si la presencia mexicana en el Viejo Continente suma nuevos integrantes para la campaña 2026-27.

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