¡Bombazo confirmado! Barcelona anuncia el fichaje de Rodri

El mediocampista español llega procedente del Manchester City después de conquistar el Mundial 2026 y tras ser pretendido también por el Real Madrid

Rodri es nuevo jugador del Barcelona | Claro Sports

El Barcelona dio uno de los golpes más importantes del mercado de fichajes al anunciar oficialmente la incorporación de Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, quien llega procedente del Manchester City después de proclamarse campeón del mundo con España en la Copa del Mundo 2026. El conjunto blaugrana confirmó la llegada del mediocampista a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida a un futbolista llamado a convertirse en una de las piezas centrales del proyecto encabezado por Hansi Flick.

La incorporación de Rodri también aumenta la presencia de campeones del mundo dentro de la plantilla catalana. El mediocampista se unirá a otros ocho jugadores del Barcelona que formaron parte de la selección española que levantó el título mundialista en julio, durante el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. De esta forma, el club suma experiencia, jerarquía y un futbolista acostumbrado a competir en los principales escenarios internacionales.

Barcelona no informó inicialmente los detalles económicos de la transferencia, aunque alrededor de la operación se habla de una cifra superior a los 70 millones de euros. La inversión refleja la importancia que el club y Hansi Flick concedieron a reforzar el mediocampo para una temporada en la que el objetivo será volver a competir por todos los títulos, especialmente LaLiga y la Champions League.

La llegada de Rodri representa además el desenlace de una disputa que involucró al Real Madrid. El conjunto blanco también había mostrado interés en incorporar al internacional español ante la necesidad de encontrar nuevas referencias para su centro del campo después de las salidas de Toni Kroos y Luka Modric. Sin embargo, Barcelona terminó imponiéndose en la carrera por un futbolista que ahora vestirá la camiseta blaugrana.

Rodri da el sí al Barcelona | Imago7

Rodri llega para convertirse en el nuevo referente del mediocampo

La responsabilidad que asumirá Hernández será considerable. Barcelona ha contado históricamente con algunos de los mediocampistas más importantes del fútbol europeo y, durante las últimas décadas, nombres como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets marcaron una época tanto por su influencia en el juego como por la cantidad de títulos obtenidos.

Rodri llega con un perfil diferente, pero con la misión de convertirse en otro punto de referencia dentro de esa zona del campo. Su experiencia en el Manchester City, sumada al título mundial conseguido con España en 2026, lo coloca como uno de los futbolistas llamados a sostener el funcionamiento del equipo de Flick y darle equilibrio a una plantilla que también cuenta con futbolistas de gran peso ofensivo.

Barcelona y el City llegaron a un acuerdo por Rodri | Reuters

El proyecto del Barcelona encuentra ahora una nueva pieza alrededor de la cual construir. Rodri compartirá equipo con jugadores como Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, quienes se han convertido en algunos de los principales referentes de la institución. La intención del cuerpo técnico será combinar el talento ofensivo de la plantilla con la capacidad del nuevo fichaje para controlar el centro del campo y responder en encuentros de máxima exigencia.

Rodri, el ‘nuevo Neymar’ del Barcelona

La batalla entre Barcelona y Real Madrid por Rodri recordó uno de los episodios más comentados del mercado de fichajes entre ambos clubes. En 2013, catalanes y madrileños también compitieron por la contratación de Neymar Jr, quien finalmente eligió al Barça después de que la institución blaugrana lograra convencer al futbolista y a su entorno con su propuesta deportiva y económica.

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La apuesta por Neymar terminó convirtiéndose en una de las operaciones más importantes de aquella etapa. El brasileño se consolidó como una pieza fundamental y formó junto a Lionel Messi y Luis Suárez uno de los ataques más determinantes del fútbol europeo. El punto más alto de aquel grupo llegó en 2015, cuando Barcelona consiguió el triplete después de conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

Trece años después de aquella operación, Barcelona vuelve a imponerse a su máximo rival en la carrera por uno de los nombres más importantes del mercado. Esta vez no se trata de un atacante brasileño, sino de un mediocampista español que llega después de tocar la cima con su selección y de convertirse en una referencia durante su etapa en Inglaterra.

El reto para Rodri será trasladar esa experiencia a un Barcelona que quiere volver a instalarse de manera constante entre los principales candidatos de Europa. Su llegada fortalece una zona fundamental para la idea futbolística de Hansi Flick y aumenta las alternativas de un plantel que buscará competir por LaLiga, la Copa del Rey y, principalmente, regresar a la lucha por conquistar la Champions League.

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