Barcelona enfría el fichaje de Julián Álvarez y ya buscaría alternativas

El Barcelona habría comenzado a buscar alternativas de delanteros luego de que no ha habido contacto con el jugador del Atlético de Madrid

El fichaje de Julián Álvarez con el Barcelona está detenido | Reuters

El posible fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona habría perdido fuerza en los últimos días y, de acuerdo con José Álvarez, periodista de El Chiringuito, la operación está descartada en un 99% debido a un conflicto entre las partes que va más allá del aspecto económico.

Según la información, el delantero argentino no llegará al conjunto azulgrana, esto debido a que el principal obstáculo sería un problema entre ambas partes que no ha permitido que las negociaciones avancen.

“Me descartan al 99% el fichaje de Julián Álvarez por el Barça por un tema de egos más que de dinero”, señaló el periodista durante El Chiringuito.

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Julián Álvarez se siente engañado y espera una respuesta del Atlético de Madrid

La situación alrededor del delantero argentino se mantiene tensa después de que Julián Álvarez manifestara públicamente su deseo de jugar en el Barcelona y señalara que el conjunto catalán es uno de sus objetivos.

Según José Álvarez, uno de los puntos que mantiene detenido el caso es la ausencia de una conversación entre el futbolista y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. El atacante esperaba poder plantear directamente su posición, pero ese encuentro no se habría producido.

De acuerdo con el informe el futbolista considera que no se han cumplido algunas de las promesas que recibió y continúa sintiéndose engañado. El delantero ya habría dado el paso de comunicar su intención de salir, primero a Diego Simeone y posteriormente a la directiva del Atlético de Madrid.

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El panorama habría provocado que el Barcelona comience a explorar otras opciones para reforzar su ataque.

En el programa del Chiringuito se aseguró que el club catalán ya se está moviendo en el mercado ante la falta de avances en la operación por Julián y aportó un dato sobre la presencia de representantes de futbolistas en Barcelona. “Esta semana en Barcelona hay reservas en hoteles de agentes muy importantes del mundo del fútbol que llevan a jugadores muy importantes”. explicó.

Julián se mantiene trabajando con el Atlético mientras se define su situación. Este martes estuvo nuevamente en el Metropolitano durante la preparación del equipo antes de su siguiente compromiso, aunque las dudas sobre su continuidad permanecen abiertas

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