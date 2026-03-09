¡Caos en la Bundesliga 2! Aficionados desconectan el VAR durante revisión de penalti

Un aficionado invadió el campo y desconectó el sistema justo cuando el árbitro iba a revisar un penal en contra de su equipo

El árbitro no pudo revisar la jugada a pie de campo | Viaplay

El partido entre Preussen Münster y Hertha BSC en la segunda división alemana, terminó con victoria visitante por 2-1. Sin embargo, el resultado quedó marcado por uno de los episodios más insólitos recientes en el fútbol europeo. En el minuto 44, una intervención de los aficionados locales alteró directamente el funcionamiento del VAR y obligó al árbitro Felix Bickel a tomar una decisión sin poder revisar las imágenes en el monitor a pie de campo.

La jugada que detonó el incidente ocurrió cuando el mediocampista del Hertha, Michael Cuisance, cayó dentro del área tras una entrada de Niko Koulis. En primera instancia Bickel permitió que el juego continuara, pero segundos después recibió la indicación de la sala de videoarbitraje para revisar la acción en el monitor ubicado a un costado del terreno.

Cuando el árbitro se acercó a la pantalla para realizar la revisión en el campo, el sistema no respondió. El monitor permanecía completamente en negro, lo que impedía reproducir la jugada. La situación generó confusión inmediata tanto en el cuerpo arbitral como en los jugadores que esperaban la decisión.

Dos encapuchados desconectan el cable del VAR

Minutos después se confirmó el origen del problema. Dos personas encapuchadas habían saltado desde la zona de aficionados del Preussen Münster hacia el área donde se encontraba el equipo técnico del VAR y desconectaron el cable que alimentaba el monitor.

La acción no fue improvisada. En la tribuna local había aparecido una pancarta con el mensaje en alemán “Dem VAR den Stecker ziehen”, que puede traducirse como “Desconecten el VAR”, lo que reforzó la sospecha de que el incidente había sido planeado por parte de un sector de los ultras del equipo local.

Ante la imposibilidad de revisar la repetición en el monitor, Bickel recurrió a la comunicación con la árbitra encargada del VAR, Katrin Rafalski, quien desde la sala de video le explicó lo que mostraban las imágenes televisivas. De acuerdo con su reporte, “el número 24 del Münster había golpeado claramente la espinilla de Cuisance dentro del área”.

El atacante Fabian Reese fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el gol que adelantó al Hertha en el marcador. Aunque el Preussen Münster logró empatar poco después con un tanto de Jannis Heuer al inicio de la segunda mitad, el equipo berlinés terminó llevándose el partido con un gol de Marten Winkler en el tiempo añadido.

