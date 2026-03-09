Todos los campeones en la historia del Clásico Mundial de Béisbol

Japón parte con la misión de seguir siendo la que manda en el torneo de selecciones más importante del Rey de los Deportes

Shohei Ohtani, campeón con Japón | Reuters

El Clásico Mundial de Béisbol se ha consolidado como el torneo de selecciones más importante de este deporte. Desde su creación en 2006, la competencia reúne a las principales potencias del béisbol internacional y se disputa cada varios años con el objetivo de definir al mejor país del mundo. La edición 2026 se celebra del 5 al 17 de marzo, con la fase final programada en Miami y Houston.

A lo largo de su historia, el torneo ha tenido pocos campeones, lo que refleja el alto nivel competitivo entre las selecciones participantes. Japón se mantiene como la nación más dominante del certamen, mientras que Estados Unidos y República Dominicana también han logrado levantar el trofeo en distintas ediciones.

El primer campeón del Clásico Mundial de Béisbol fue Japón en 2006. En aquella final, la selección asiática derrotó a Cuba por marcador de 10-6, en un torneo que marcó el nacimiento de esta competencia internacional y que reunió a varias figuras del béisbol mundial.

Tres años después, en 2009, Japón volvió a demostrar su poderío. El conjunto japonés se enfrentó a Corea del Sur en la final y se impuso por 5-3 para conquistar su segundo título consecutivo en el certamen.

La tercera edición del campeonato, celebrada en 2013, tuvo un nuevo campeón. República Dominicana se coronó tras vencer a Puerto Rico por 3-0 en el juego por el título. El equipo dominicano firmó una actuación histórica al ganar todos sus partidos durante el torneo.

En 2017 llegó el primer campeonato para Estados Unidos. La novena estadounidense derrotó a Puerto Rico por 8-0 en la final y consiguió su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol.

La edición más reciente antes del torneo actual se disputó en 2023 y volvió a tener a Japón como protagonista. El equipo japonés superó a Estados Unidos por 3-2 en una final muy cerrada que se definió en las últimas entradas.

Con ese triunfo, Japón alcanzó su tercer campeonato y se consolidó como la selección más exitosa en la historia del torneo. Sus títulos en 2006, 2009 y 2023 lo colocan como la referencia del béisbol internacional en esta competencia.

Hasta el momento, solo tres países han logrado levantar el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol: Japón, República Dominicana y Estados Unidos. Sin embargo, otras selecciones como Puerto Rico, Cuba y México han logrado actuaciones destacadas al alcanzar el podio en distintas ediciones.

El torneo también ha servido para mostrar el crecimiento global del béisbol, con selecciones de América, Asia y el Caribe compitiendo por el título y aportando grandes momentos al campeonato.

Lista de campeones del Clásico Mundial de Béisbol

Con la edición 2026 en marcha, el Clásico Mundial vuelve a ofrecer la oportunidad para que nuevas selecciones intenten sumarse a la lista de campeones del torneo y escribir un nuevo capítulo en la historia de la competencia.

2006 – Japón (10-6 vs Cuba)

– Japón (10-6 vs Cuba) 2009 – Japón (5-3 vs Corea del Sur)

– Japón (5-3 vs Corea del Sur) 2013 – República Dominicana (3-0 vs Puerto Rico)

– República Dominicana (3-0 vs Puerto Rico) 2017 – Estados Unidos (8-0 vs Puerto Rico)

– Estados Unidos (8-0 vs Puerto Rico) 2023 – Japón (3-2 vs Estados Unidos)

Te puede interesar: