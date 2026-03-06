Calor guajiro para el invierno alemán: Luis Díaz, imperial con Bayern Munich

El atacante colombiano anotó el primer gol y asistió para la segunda anotación de la victoria del Bayern Munich ante Borussia Monchengladbach.

Luis Díaz a un gol de los 20 con Bayern Munich | REUTERS/Heiko Becker

La jornada número 25 de la Bundesliga dejo como gran figura a un colombiano. Bayern Múnich recibió en su casa, el Allianz Arena, al Borussia Monchengladbach. Los dirigidos por Vincent Kompany fueron muy superiores y se quedaron con los tres puntos tras vencer por un marcador de cuatro goles a uno.

Bayern Múnich fue amo, dueño y señor del partido de principio a fin. Sin embargo, en la primera media hora, los locales no habían podido reflejar eso en el marcador. Fue hasta el minuto 33 que tras un muy buen pase de Leon Goretzka, que Luis Díaz tomó el balón de volea y decretó el primer gol del partido.

Tan solo 13 minutos después, el colombiano volvería a demostrar su importancia en el Bayern Múnich. Luis Díaz metió un muy lindo pase para dejar solo frente al arco a Konrad Laimer y sentenciar el dos por cero que cerraría el primer tiempo del partido. Luego, Jamal Musiala a los 57 y Nicolas Jackson a los 79, decretaron el 4-1 final.

Así le fue a Luis Díaz ante Borussia Monchengladbach

El delantero colombiano fue titular y disputó 60 minutos en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Monchengladbach por la jornada 25 de la Bundesliga. El jugador de la Selección Colombia fue la gran figura del partido y volvió a reportarse con gol y asistencia en el equipo del Vincent Kompany.

Luis Díaz dejo un saldo de un gol, una asistencia, un remate, 34 de 38 pases acertados, dos pases claves, uno de cinco regates completados y dos recuperaciones. Datos y estadísticas que lo dejaron como el segundo jugador con mejor calificación del encuentro.

Con esta anotación y pase gol, el colombiano de 29 años acumula 19 goles y 13 asistencias con la camiseta del Bayern Múnich. Solamente en la Bundesliga son 14 anotaciones y 11 pases gol. Números más que importantes para un futbolista que apenas cursa su primera temporada en el balompié alemán.

