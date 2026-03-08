Posibles alineaciones de Llaneros vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El equipo de la ‘Media Colombia’ se medirá ante los ‘Felinos’ en el duelo adelantado por la fecha 16.

Llaneros vs Jaguares: las posibles nóminas

El lunes avanza la actividad del fútbol colombiano. Otro partido adelantado, ahora por la fecha 16, convoca a Llaneros y Jaguares en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Dos escuadras que tienen asuntos pendientes con el promedio, en especial el ‘Felino’, dada su condición de recién ascendido.

La localía viene sin poder conocer la victoria tras cuatro compromisos. El último duelo dejó un saldo de igualdad ante uno de los líderes como Internacional de Bogotá. Del otro lado, la escuadra de Gustavo Florentín no gana hace tres cotejos, registrando como el juego más reciente la derrota 2-1 a manos de Fortaleza.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Léider Riascos, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Kevin Rincón, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Néider Ospina, Jhon Vásquez y Jhonier Blanco. DT: José Luis García.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Yairo Moreno, Duván Rodríguez, Káhiser Lenis y Andrés Rentería. DT. Gustavo Florentín.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la decimosexta fecha del campeonato, se podrá ver en la señal de Win Sports. Para mirar por streaming, el compromiso estará disponible en la señal de Win Play. De igual modo, en Claro Sports puede consultar la actualidad del fútbol colombiano.

Últimos partidos de Llaneros:

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 10.

20.02.2026 | Llaneros 2-2 Independiente Medellín | Fecha 8.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros | Fecha 7.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 6.

07.02.2026 | Deportes Tolima 0-1 Llaneros | Fecha 5.

Últimos partidos de Jaguares:

04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.

22.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares | Fecha 8.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Independiente Santa Fe | Fecha 7.

12.02.2026 | Boyacá Chicó 5-0 Jaguares | Fecha 6.

