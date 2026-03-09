Jhon Arias engorda su palmarés en el fútbol brasileño

El ‘todoterreno’ festejó un nuevo título en Brasil y reveló detalles sobre su adaptación al equipo carioca.

Jhon Arias, jugador del Palmeiras | Joisel Amaral/AGIF vía AFP

El Palmeiras festejó un nuevo título del Campeonato Carioca. Los del ‘Verdao’, dirigidos por Abel Ferreira, derrotaron al Novorizontino con un global 1-3 que les permitió orquestar otra vuelta olímpica. Jhon Arias fue una de las figuras de cara al desenlace de la llave, marcando una asistencia crucial en el gol que prácticamente sentenció el trofeo.

Arias obtiene un título que marca la esperanza de una nueva era con el Palmeiras. Fue sin duda un golpazo haber salido del Wolverhampton, tras un semestre muy enredado y donde no pudo consolidarse en un equipo prácticamente sentenciado al descenso. El ‘todoterreno’ llega enchufado y espera marcar la diferencia con la Selección Colombia en la gira de amistosos.

El extremo de 28 años llega a su quinta participación en la escuadra carioca, sumando la primera asistencia en el retorno a Brasil. En sus declaraciones post-partido, habló acerca de cómo le ha exigido Ferreira y de qué manera vive una nueva experiencia en su carrera. La Copa Libertadores, principal objetivo, está a la vuelta de la esquina junto a la continuidad del Brasileirao.

“Estoy feliz. Es mi primer título con Palmeiras en poco tiempo y es una sensación realmente gratificante. Cuando decidí venir, sabía que llegaba a un equipo grande que siempre aspira a títulos”, manifestó de entrada Arias.

Frente a su técnico, aseguró que habla constante y de manera abierta con él. “Conversamos antes de que viniera y siempre fue muy abierto conmigo. Es un proceso que toma tiempo y hay que entender los momentos. Para mí es importante tenerlo como técnico porque me exige y me ayuda a subir mi nivel”, puntualizó.

Entretanto, respecto al “vínculo roto” que lleva con la afición de Fluminense y la ola de críticas por haber llegado al Palmeiras, Arias entiende las críticas. “Son sentimientos diferente. Todos los títulos que he ganado han sido especiales y este también, porque es el primero. Entiendo la rabia y las cosas que pasan en el fútbol profesional”.

El palmarés de Jhon Arias

Después de conquistar la primera vuelta olímpica con Palmeiras, así va su cuantía de títulos:

Una Liga BetPlay con América de Cali (2020).

Una Copa Libertadores con Fluminense (2023).

Una Recopa Sudamericana con Fluminense (2024).

Dos títulos del Campeonato Carioca con Fluminense (2022-23).

Un título del Campeonato Paulista con Palmeiras (2026).

