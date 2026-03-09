Rayados recibe a Cruz Azul herido… pero con la misión de tomar ventaja en Concachampions

El conjunto de Nico Sánchez tiene que dar vuelta a la página tras perder el Clásico Regio y enfocarse en el torneo regional

Nico Sánchez y Rayados, a darle vuelta a la página. | Imago7

El Club de Fútbol Monterrey quiere sacudirse la derrota del Clásico Regio frente a Tigres, para eso buscarán aprovechar su condición de local ante Cruz Azul en la ida de octavos de final de la Concachampions en el Gigante de Acero.

“El equipo va a buscar ganar el partido, entendiendo que son 180 minutos. A mí me gusta decir que en el fútbol el que pega primero pega dos veces. Jugamos en casa y queremos aprovechar esa ventaja de hacerlo ante nuestra gente para sacar diferencia”, dijo Nico Sánchez en el día previo al duelo de ida en octavos de final entre Monterrey y Cruz Azul.

El entrenador de Rayados aceptó que el equipo llega herido después de perder el Clásico Regio frente a Tigres, en donde el galo André-Pierre Gignac hizo el gol en la recta final del partido.

“Tenemos un equipo preparado para lastimar al rival. El equipo está herido, pero cuando encontremos esa nueva energía que nos haga sentir cómodos dentro de la cancha, él (Uros Durdevic) será quien termine las jugadas”, dijo ante la pregunta sobre la falta de gol del delantero serbio.

Sobre la posible ausencia de Sergio Canales, el juvenil Íker Fimbres aceptó que sería una baja que afectaría el desarrollo del partido para Monterrey, al considerarlo un jugador clave en el equipo regiomontano.

“Sí cambiaría, porque es un jugador muy importante para nosotros. Pero esté o no disponible, los jugadores que estén en la cancha van a darlo todo y van a salir a buscar el partido. Vamos a salir por todo y a intentar ganar”, destacó el jugador producto de las fuerzas básicas de El Barrial.

Monterrey recibe en el Gigante de Acero a Cruz Azul en la ida de octavos de final de la Concachampions 2026, partido programado para el martes 10 de marzo del 2026.

