Luis Díaz celebra con Bayern Munich pensando en el Mundial

El extremo llegó a los 20 goles con la camiseta del Bayern Múnich, pero deja en claro que su mayor reto es el Mundial con Colombia.

Luis Díaz sigue dando de que hablar. El rendimiento del ex Liverpool de Inglaterra sigue siendo notablemente superlativo y el mundo del fútbol le ha dado su lugar dentro de los atacantes más importantes de la actualidad. Su llegada al Bayern Múnich fue un cambio que en primera instancia no convencía del todo, pero que desde que tocó su primer balón se ha despejado cualquier duda.

En el último partido de los dirigidos por Vincent Kompany, el número 14 anotó y asistió. El resultado final fue un 4-1 a favor del Bayern Múnich y la gran figura fue, una vez más, Luis Fernando Díaz. En 60 minutos que estuvo en cancha hizo estragos en la defensa rival y fue muy importante para su equipo.

Con esa anotación y pase gol registrado, Luis Díaz llegó a la módica suma de 20 goles y 13 asistencias con la camiseta del Bayern Múnich. En otras palabras, el ‘cafetero’ ha estado involucrado en 33 anotaciones en los 35 partidos que ha disputado. Casi que un gol por partido.

Luis Díaz, con la cabeza puesta en el Mundial

Pese a vivir una temporada de ensueño con el equipo alemán. Luis Díaz no ha dudado en tener claros sus objetivos del 2026. Claramente, el más importante de todos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Colombia. El guajiro es, por obvias razones, la carta más fuerte que tiene Néstor Lorenzo para pensar en hacer historia en la cita orbital.

Pensando en lo que pasará dentro de menos de tres meses en México, Canadá y Estados Unidos, el extremo colombiano afirmó. “El técnico ha manejado el descanso. Hoy me retiro con bastante tiempo antes de finalizar el partido, ya tuve una semana de descanso también. Hay que tratar de recuperarse bien y estar enfocados en lo que más yo quiero personalmente. Sé que voy muy bien físicamente para el Mundial”.

Con la incertidumbre que se vive en la zona derecha con la nueva lesión de Daniel Muñoz, el cambio repentino de equipo de Jhon Arias y la inactividad de James Rodríguez. La Selección Colombia se aferra con todas sus fuerzas a lo que pueda hacer Luis Díaz y el ritmo con el que pueda llegar a la cita mundialista.

