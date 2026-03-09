México finaliza sexto en la American Cup 2026 de gimnasia artística

El equipo tricolor avanzó a la segunda ronda tras empatar con España, pero quedó sexto; Isaac Núñez y Natalia Escalera lideraron las actuaciones.

Isaac Núñez encabezó al equipo mexicano | CONADE

La selección mexicana de gimnasia artística concluyó en el sexto lugar de la American Cup 2026, celebrada en Las Vegas, Nevada, en una competencia marcada por el formato mixto y la constante rotación de liderazgos. El título fue para China, que se impuso en la final por delante de Estados Unidos y Japón en un torneo que reunió a algunas de las potencias emergentes y consolidadas de la disciplina.

México logró avanzar a la segunda ronda después de una sólida primera fase, en la que empató con España en el quinto lugar con 50.150 puntos. Ese resultado permitió al equipo tricolor mantenerse en la pelea dentro de un formato competitivo que reiniciaba las puntuaciones en cada etapa, elevando la presión y la importancia de cada ejercicio.

En la segunda ronda, el representativo mexicano registró 47.900 unidades, resultado que lo ubicó en el sexto puesto general. El puntaje no fue suficiente para avanzar al grupo de los cuatro mejores equipos que disputaron la ronda final por las medallas.

El bajacaliforniano Isaac Núñez fue uno de los elementos más destacados del equipo mexicano. En la ronda inicial firmó 13.350 puntos en barras paralelas, una de las calificaciones más altas del conjunto nacional, y posteriormente registró 13.050 en suelo durante la segunda fase.

También sobresalió Natalia Escalera, quien aportó 12.700 puntos en piso durante la primera ronda. En la segunda etapa compitió en barras asimétricas, donde sumó 11.000 unidades, contribuyendo al total del equipo mexicano en un formato que combina rutinas de ambas ramas de la gimnasia artística.

Otros aportes importantes llegaron de Rodrigo Gómez, con 11.900 en piso, y de Paulina Guerra, quien registró 12.200 en barras asimétricas durante la fase inicial. En la segunda ronda también destacó Mariangela Flores, con 12.200 en viga, además de Mario Rojas, que sumó 11.650 en barra fija.

El formato mixto, que será utilizado en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, reinició los puntajes tras cada ronda y mantuvo la competencia abierta hasta el final. Con ese sistema, los equipos debieron gestionar cada ejercicio como una nueva oportunidad, lo que mantuvo la tensión competitiva a lo largo de todo el evento.

Posiciones finales – American Cup 2026

China Estados Unidos Japón España Gran Bretaña México Brasil Filipinas

