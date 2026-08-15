Luis Díaz calienta motores: anota con el Bayern ante Leipzig en pretemporada

El extremo participó en la victoria de los bávaros ante el Leipzig por la Telekom Cup de Alemania.

Luis Díaz en el Bayern Munich | REUTERS

El Bayern Munich avanza en su pretemporada. Aún faltan días para el inicio oficial de la campaña, donde claramente los bávaros tienen la intención de estirar su hegemonía en el plano doméstico. La asignatura pendiente es la ansiada Champions League, lo único que le falta por ganar a Vincent Kompany en el timón del club.

Con Díaz a la batuta, los locales hicieron la tarea en la Telekom Cup, certamen de pretemporada con un partido que se disputa cada año. La escuadra campeona de Bundesliga, en este caso, derrotó por 3-1 al Leipzig en el Allianz Arena. Uno de los goles fue de Luis Díaz, además de Nathaniel Brown y Jamal Musiala. El único tanto de la visita fue a través de Brajan Gruda.

Luis Díaz rompió el cero en la Telekom Cup

El extremo fue inicialista y disputó 69 minutos en total. Fue reemplazado por Wisdom Mike para el remate del cotejo, pero de todas manera dejó muy buenas sensaciones. De hecho marcó el tanto inicial, a los 13′, llegando a su segundo partido al hilo con gol en la pretemporada.

MÁS INFORMACIÓN: Gustavo Puerta apoya una iniciativa con Racing de España para la reconstrucción de su pueblo En un intento ofensivo de los locales, ‘Lucho’ cazó un rebote y probó para su característica pegada con botín derecho. Pudo acomodarla a un rincón para celebrar junto a sus compañeros. Contó con suerte para demostrar su calidad.

🇨🇴⚽Golazo de Luis Díaz. El colombiano abrió el marcador en el duelo de Bayern Múnich ante RB Leipzig en un partido de pretemporada.#AMISTOSOSxWIN pic.twitter.com/xrQ1phcbs6 — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2026

Díaz ya había marcado en la reciente gira asiática del Bayern. Fue directo protagonista en el triunfo 2-1 de los bávaros frente al Aston Villa de Inglaterra. Por ahora muestra señales de marcar la diferencia, a pesar de su deuda en la última Copa del Mundo.

Su equipo espera jugar un último amistoso contra el Heidenheim el martes 18 de agosto. Posteriormente disputará la final de la Supercopa Alemana, en el Signal Iduna Park, ante su clásico rival Borussia Dortmund. Se presupuesta que el inicio de la Bundesliga sea al siguiente fin de semana.

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Los números de Luis Díaz ante el Leipzig

Así fue el partido de Díaz, calificado con 8.0 según SofaScore:

Un gol en dos tiros totales.

29/33 pases acertados.

6/7 lanzamientos largos acertados.

21 carreras.

2/5 duelos ganados.

Cuatro recuperaciones.

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