‘Levantemos a Colombia’: precios y dónde comprar boletas para el juego solidario de la Selección en El Campín

El partido ya tiene fecha y horario definido, buscando la solidaridad de los aficionados en una causa común.

Jugadores de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

El fútbol colombiano se prepara para una jornada de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. Bajo el nombre de ‘Levantemos a Colombia’, el exfutbolista y excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes impulsó un partido benéfico que reunirá en Bogotá a varias de las figuras que han marcado la historia reciente del combinado nacional. El encuentro tendrá como escenario el estadio El Campín y busca recaudar recursos para contribuir con las comunidades que resultaron afectadas por la emergencia. La iniciativa reúne a futbolistas retirados y referentes que tuvieron participación con la Selección Colombia en diferentes generaciones.

El evento se realizará en medio de una emergencia que ha dejado cientos de personas fallecidas, miles de heridos y numerosas familias damnificadas en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. La organización espera que los aficionados puedan acompañar el encuentro y, al mismo tiempo, aportar a la atención de quienes necesitan ayuda después del sismo.

Juego solidario por Colombia: fecha, horario y sede

El partido ‘Levantemos a Colombia’ se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el viernes 21 de agosto de 2026. El encuentro está programado para realizarse durante la noche y tendrá como objetivo central recaudar fondos para las víctimas del terremoto. La iniciativa fue presentada por Mario Alberto Yepes, quien explicó que el proyecto nació alrededor del fútbol como una forma de reunir a diferentes generaciones de jugadores y canalizar la solidaridad de los aficionados hacia las comunidades afectadas.

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La elección de El Campín como sede permitirá concentrar a una cantidad importante de aficionados en uno de los escenarios deportivos más representativos del país. La jornada también busca convertirse en un espacio para recordar a las personas afectadas por el desastre y contribuir, desde el deporte, a las labores de recuperación.

El terremoto del 10 de agosto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido en buena parte del territorio colombiano. Sus consecuencias fueron especialmente fuertes en varias zonas del occidente del país, donde se registraron daños en viviendas, edificios, hospitales, vías e infraestructura pública. En ese contexto, el partido pretende complementar las diferentes iniciativas de ayuda que han surgido desde el sector privado, organizaciones sociales y otros sectores del país.

Levantemos a Colombia: ¿quiénes estarán presentes en el juego solidario de la Selección?

La nómina anunciada para el partido reúne a varios futbolistas que tuvieron un papel destacado con la Selección Colombia y en el fútbol internacional. Entre los nombres confirmados aparecen Radamel Falcao García, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado y René Higuita, cuatro referentes del combinado nacional. También harán parte de la jornada otros grandes exponentes como Camilo Zúñiga, Faryd Mondragón, Carlos Sánchez, Giovanni Moreno, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas, Jackson Martínez, Alexis Mejía, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Cristian Zapata y Gerardo Bedoya.

La lista permite reunir jugadores que participaron en diferentes procesos de la Selección Colombia. Algunos estuvieron presentes durante la generación que consiguió regresar a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, mientras que otros hicieron parte de la etapa posterior que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 y los octavos de final en Rusia 2018.

El encuentro también tendrá un componente especial para los aficionados que siguieron durante años a estas figuras. La presencia de jugadores de diferentes épocas permitirá volver a ver en una misma cancha a nombres que estuvieron relacionados con algunos de los principales momentos del fútbol colombiano de las últimas décadas. La organización puede incorporar más invitados a medida que avance la preparación del evento, por lo que la nómina definitiva estará sujeta a las confirmaciones correspondientes.

Boletas para el juego solidario de la selección Colombia: precios y dónde comprarlas

Las personas interesadas en asistir al partido podrán adquirir sus entradas a través de TuBoleta, plataforma habilitada para la comercialización de las localidades del encuentro. Los precios anunciados se encuentran entre 25.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la localidad seleccionada dentro del estadio. De esta manera, la organización estableció diferentes opciones para facilitar el acceso de los aficionados y permitir que más personas puedan participar en la jornada.

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El valor de las entradas también responde al carácter solidario de la actividad. La compra de una boleta no solo permite asistir al encuentro, sino que se integra a una iniciativa cuyo propósito es recaudar recursos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto. Los aficionados deberán tener en cuenta la localidad elegida y las condiciones de venta establecidas por la plataforma. También es recomendable adquirir las entradas por los canales oficiales para evitar inconvenientes relacionados con compras de terceros o posibles fraudes.

La jornada tendrá como principal atractivo deportivo la presencia de los exjugadores, pero el objetivo central será la solidaridad. Por ello, quienes asistan al estadio tendrán la posibilidad de contribuir directamente a una iniciativa que busca canalizar recursos hacia las comunidades afectadas por la emergencia. La convocatoria llega además en un momento en el que diferentes sectores de la sociedad colombiana han organizado campañas de recolección de alimentos, elementos de primera necesidad y aportes económicos para atender las necesidades de los damnificados.

Terremoto en Colombia: cifra de fallecidos hoy y afectaciones

El partido solidario se desarrolla mientras Colombia continúa en la etapa de atención y recuperación posterior al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. A ocho días del movimiento telúrico, el balance oficial registra 304 personas fallecidas, 4.147 heridas y 194 desaparecidas, cifras que reflejan la magnitud de la emergencia. El sismo tuvo como epicentro la zona de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Aunque este municipio no concentró la mayor cantidad de víctimas, sí sufrió importantes daños materiales. Más de 580 viviendas resultaron afectadas y 42 fueron destruidas, mientras los derrumbes dejaron incomunicada durante varios días la principal vía de acceso a la población.

Entre las zonas más afectadas también se encuentran Cali, Pereira, Manizales y diferentes municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. La emergencia dejó daños en viviendas y edificaciones, además de afectaciones en hospitales, centros educativos, carreteras, sistemas de servicios públicos y establecimientos comerciales.

Las labores de rescate se han mantenido durante los días posteriores al terremoto. Con el avance de la emergencia, los organismos de socorro han pasado progresivamente de la búsqueda de sobrevivientes a la recuperación de cuerpos y a la evaluación de las estructuras que permanecen en pie. La situación también ha obligado a las autoridades a concentrar esfuerzos en la atención de las familias que perdieron sus viviendas y medios de subsistencia. En varias zonas se mantienen operaciones para distribuir alimentos, agua, elementos de alojamiento y otros suministros.

En este escenario, ‘Levantemos a Colombia’ busca utilizar el fútbol como mecanismo de apoyo para las comunidades afectadas. La participación de figuras como Falcao, Valderrama, Cuadrado, Higuita, Mondragón y otros referentes de la Selección Colombia permitirá que el encuentro tenga un componente deportivo, pero su propósito principal será contribuir a la respuesta frente a una emergencia que todavía requiere atención. El viernes 21 de agosto, El Campín será así el escenario de una jornada en la que varias generaciones del fútbol colombiano volverán a reunirse con un objetivo común: recaudar recursos y acompañar a las familias que atraviesan las consecuencias del terremoto que golpeó al país.

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