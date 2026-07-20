¿Quién es Cole Campbell? La joya de Estados Unidos que juega en Alemania

El Borussia Dortmund manda al jugador originario de Houston al Elversberg, equipo que ascendió a la Bundesliga para la temporada 26/27

Cole Campbell jugará con Elversberg| HARALD TITTEL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

Una de las joyas del fútbol estadounidense tendrá nuevo equipo en la próxima temporada, luego de que el Borussia Dortmund acordó la venta de Cole Campbell al SV Elversberg. El futbolista de 20 años nacido en Houston, pero formado en Islandia, llegó a las categorías juveniles del equipo Black Yellow en 2023.

Campbell brilló en las categorías juveniles del Dortmund y llegó a debutar con el primer equipo, pero fue mandado a préstamo al Hoffenheim para cerrar la última temporada 25/26.

Sin contar para la planeación de la 26/27, el BVB decidió venderle al SV Elversberg, equipo que ascendió a la Bundesliga y que apostó fuerte por Campbell, al darle un contrato hasta 2030. Más información en este enlace.

Te puede interesar: