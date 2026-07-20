Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la Montaña’, con varios cambios en su nómina, recibe al elenco brasileño por el juego de ida de los playoffs.

Alineaciones Medellín vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Luego de lo que fue el Mundial 2026, el fútbol de clubes está de regreso y un torneo que está pronto a reiniciar es la Copa Sudamericana, competencia que tiene al Independiente Medellín en la fase de playoffs. En esa llave se medirá contra Vasco da Gama, un equipo brasileño y la serie comienza en el Atanasio Girardot.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría el Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Joaquín Varela, Luis Escorcia, Frank Fabra; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Yony González, Daniel Cataño, Juan Córdoba y Enzo Larrosa. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación de Vasco de Gama para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cuan Barros, Johan Rojas, Adson, Nuno Moreira y Claudio Spinelli. D.T.: Pedro Emanuel.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

02-06-2026 | Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

29-05-2026 | Leones 1-1 Medellín.

26-05-2026 | Estudiantes 1-0 Medellín.

20-05-2026 | Cusco 3-2 Medellín.

15-05-2026 | Orsomarso 1-1 Medellín.

Últimos cinco partidos de Vasco da Gama

16-07-2026 | Vitoria 1-0 Vasco da Gama.

31-05-2026 | Vasco da Gama 0-1 Atlético Mineiro.

27-05-2026 | Vasco da Gama 3-0 Barracas.

24-05-2026 | Vasco da Gama 0-3 Bragantino.

20-05-2026 | Olimpia 3-1 Vasco da Gama.

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