Independiente Santa Fe vs Caracas, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana

Después de lo que fue la disputa del Mundial, con el título de España, regresan las emociones de la Copa Sudamericana.

Horario y dónde ver el Santa Fe Vs Caracas/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe inició su pretemporada hace un par de días, el ‘León’ tiene una misión, y es la de enfrentar a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo tendrá que derrotar primero a Caracas, en una llave que inicia en Colombia y finalizará en Venezuela.

Horario y dónde ver el Independiente Santa Fe vs Caracas de la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela, por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana se estará disputando este jueves 23 de julio, a partir de las 07:30 p.m. (hora colombiana) – 08:30 de la noche (en Venezuela).

Este compromiso en la ciudad de Bogotá se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Independiente Santa Fe vs Caracas

Posible formación de Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Alexis Zapata; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ómar Frasica.

Posible formación de Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis, Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández y José Rondón.

Antecedentes y últimos resultados del Independiente Santa Fe vs Caracas en la Copa Sudamericana

Estos son los antecedentes de Independiente Santa Fe vs Caracas:

29.04.2010 | Caracas 0-0 Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana.

17.09.2010 | Independiente Santa Fe 2-1 Caracas | Copa Sudamericana.

09.12.1999 | Independiente Santa Fe 5-3 en penales Caracas | Copa Merconorte.

02.12.1999 | Caracas 1-1 Independiente Santa Fe | Copa Merconorte.

04.11.1999 | Caracas 0-1 Independiente Santa Fe | Copa Merconorte.

01.09.1999 | Independiente Santa Fe 3-0 Caracas | Copa Merconorte.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Independiente Santa Fe vs Caracas según la IA?

Según Chat GPT: “Santa Fe gana: 60-66 % aprox. Empate: 23-25 % aproximadamente y Caracas gana: 10-12 % aprox.“, “Localía en El Campín: jugar en Bogotá es un factor determinante en eliminatorias internacionales” y “Mayor peso internacional reciente: el equipo colombiano tiene más experiencia en torneos Conmebol”.

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