Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe vs Caracas, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana

Publicado por Nelson Rivera

Después de lo que fue la disputa del Mundial, con el título de España, regresan las emociones de la Copa Sudamericana.

Horario Santa Fe Vs Caracas
Horario y dónde ver el Santa Fe Vs Caracas/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe inició su pretemporada hace un par de días, el ‘León’ tiene una misión, y es la de enfrentar a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo tendrá que derrotar primero a Caracas, en una llave que inicia en Colombia y finalizará en Venezuela.

Horario y dónde ver el Independiente Santa Fe vs Caracas de la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela, por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana se estará disputando este jueves 23 de julio, a partir de las 07:30 p.m. (hora colombiana) – 08:30 de la noche (en Venezuela).

Este compromiso en la ciudad de Bogotá se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Independiente Santa Fe vs Caracas

  • Posible formación de Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Alexis Zapata; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ómar Frasica.
  • Posible formación de Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis, Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández y José Rondón.

Antecedentes y últimos resultados del Independiente Santa Fe vs Caracas en la Copa Sudamericana

Estos son los antecedentes de Independiente Santa Fe vs Caracas:

  • 29.04.2010 | Caracas 0-0 Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana.
  • 17.09.2010 | Independiente Santa Fe 2-1 Caracas | Copa Sudamericana.
  • 09.12.1999 | Independiente Santa Fe 5-3 en penales Caracas | Copa Merconorte.
  • 02.12.1999 | Caracas 1-1 Independiente Santa Fe | Copa Merconorte.
  • 04.11.1999 | Caracas 0-1 Independiente Santa Fe | Copa Merconorte.
  • 01.09.1999 | Independiente Santa Fe 3-0 Caracas | Copa Merconorte.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Independiente Santa Fe vs Caracas según la IA?

Según Chat GPT: “Santa Fe gana: 60-66 % aprox. Empate: 23-25 % aproximadamente y Caracas gana: 10-12 % aprox.“, “Localía en El Campín: jugar en Bogotá es un factor determinante en eliminatorias internacionales” y “Mayor peso internacional reciente: el equipo colombiano tiene más experiencia en torneos Conmebol”.

Lea también:

Conmebol anuncia cambio de estadio para el partido entre Caracas vs Santa Fe por Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Conmebol anuncia cambio de estadio para el partido entre Caracas vs Santa Fe por Copa Sudamericana

Pablo Repetto, con los pies en la tierra para afrontar la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Pablo Repetto, con los pies en la tierra para afrontar la Copa Sudamericana

Así se juegan los playoffs y octavos de final de Copa Sudamericana 2026: partidos, cruces, fechas y dónde ver en vivo

Copa Sudamericana

Así se juegan los playoffs y octavos de final de Copa Sudamericana 2026: partidos, cruces, fechas y dónde ver en vivo