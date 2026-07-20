Atlético de San Luis identifica a responsables de los actos de violencia tras el duelo ante Cruz Azul; habrá sanciones

El club confirmó que identificó a los involucrados en los altercados al finalizar el partido y reiteró su compromiso con la seguridad

San Luis anunció que habrá medidas disciplinarias | Imago 7

Atlético de San Luis informó que ya fueron identificadas las personas que participaron en los altercados registrados al término del partido frente a Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, el club aseguró que aplicará medidas disciplinarias y sanciones contra los responsables, además de reforzar las acciones para garantizar un ambiente seguro dentro y en las inmediaciones del Estadio Libertad Financiera.

La institución explicó que, tras los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro, trabajó de manera conjunta con el personal de seguridad del inmueble para esclarecer lo sucedido. “En coordinación con el personal de seguridad del estadio, se identificó plenamente a las personas involucradas en el altercado”, señaló el club, que agregó que “se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, con el objetivo de prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza”.

Los hechos quedaron registrados en distintos videos difundidos en redes sociales, donde se observan discusiones y enfrentamientos entre aficionados en zonas cercanas a los accesos del estadio y el estacionamiento, una vez concluido el compromiso entre ambos equipos.

Atlético de San Luis también fijó una postura contundente sobre lo ocurrido al reiterar que no tolerará este tipo de conductas. “Como institución, condenamos cualquier manifestación de violencia dentro y en las inmediaciones de nuestro estadio”, señaló en el comunicado, al tiempo que aseguró que continuará implementando acciones para mejorar la experiencia de los asistentes y fomentar “un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia”.

El club potosino también envió un mensaje a sus seguidores, asegurando que la seguridad seguirá siendo una prioridad en cada encuentro como local. “Invitamos a nuestra afición a asistir con confianza a los partidos de nuestro equipo, con la certeza de que el personal del club, en coordinación con las autoridades y los servicios externos de seguridad, mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de todos los asistentes”, indicó la institución, que además reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las medidas de seguridad.

Los incidentes ocurrieron después de un partido cargado de emociones, en el que Cruz Azul remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 como visitante. Sébastien Salles-Lamonge y Rafael Llorente adelantaron a Atlético de San Luis al inicio del segundo tiempo, pero La Máquina reaccionó con un penal convertido por Gabriel Fernández y un doblete de Jeremy Márquez, quien marcó el tanto de la victoria al minuto 90+2 para completar la remontada en el arranque del Apertura 2026.

Te puede interesar