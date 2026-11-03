Barcelona vs Aston Villa en vivo, Champions League 2026: ¡Arranca el partido en el Spotify Camp Nou!

Barcelona se enfrenta al Aston Villa hoy en la Champions League. Descubra el horario para cada país y dónde ver el partido en vivo.

Barcelona vs Aston Villa en vivo por la Champions League | Claro Sports

Las emociones de la Champions League avanzan y el torneo llega a su cuarta fecha de la fase tipo liguilla, con partidos que prometen intensidad y adrenalina. Uno en el cronograma es entre Barcelona y Aston Villa, el cual se va a desarrollar en el Spotify Camp Nou. El equipo español viene de perder con el PSG como visitante, mientras que el inglés venció al Viking en casa.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Aston Villa hoy 3 de noviembre en Champions League 2026 ?

El partido entre el combinado de España y el de Inglaterra dará comienzo a las 9:00 p.m. hora local, lo que quiere decir que en Colombia está programado para las 3:00 p.m. A continuación relacionamos el horario del encuentro para otras partes del mundo:

México (centro): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Panamá: 3:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 de la Champions League 2026?

Hay varias opciones para ver el partido entre Barcelona y Aston Villa, dependiendo del país en el que se encuentre. Por ejemplo, en Colombia las opciones son ESPN y Disney +. Para Centroamérica también está disponible por ahí mismo. En México por televisión lo puede seguir a través de TNT Sports y vía streaming en MAX.

Alineaciones del Barcelona vs Aston Villa, al momento

Barcelona: Joan García; Brian Farinas, Paul Cubarsi, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Anthony Gordon y Raphinha. D.T.: Hansi Flick.

Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelof, Francisco Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Joao Gomes, John McGinn, Johan Manzambi, Emiliano Buendia y Nicolas Jackson. D.T.: Unai Emery.

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