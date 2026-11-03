Atlético de Madrid vs Bayern Munich en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy jornada 4

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Atlético de Madrid recibe al Bayern por la jornada 4 de la Champions

El Balón de Oro visita el Metropolitano. Harry Kane y el Bayern visitan a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions.

Dos equipos que llegan fuera de los primeros ocho lugares tras las primeras tres jornadas. El Bayern está invicto, pero con dos empates que les tiene en el lugar 14 de la tabla. Tienen un punto más que el Atleti de Simeone, que comenzó la ronda perdiendo en Anfield ante el Liverpool, pero empató con el Stuttgart el día que debutó Obed Vargas en el torneo y le ganó al Manchester United en la anterior jornada.

Dos equipos cuya historia siempre estará vinculada por la final de la Copa de Europa de 1974, que el Bayern ganó en el partido de desempate tras el 1-1 en el suplementario en el primer juego en Heysel. En 2016, el Atleti cobró revancha al eliminar a los bávaros en semifinales gracias a los goles de visitante, aunque la ‘Orejona’ se les negó en la final de Milan.

Se ven las caras una década después de ese partido, aunque han coincidido en la primera ronda de la Champions en la 16/17 y la 20/21. Los colchoneros buscarán mantener su imbatibilidad en casa ante el Bayern, que nunca ha podido ganarles como visitantes.