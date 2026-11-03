Atlético de Madrid vs Bayern Munich en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy jornada 4
Los colchoneros reciben al Balón de Oro, Harry Kane, en la cuarta fecha de la Liga de Campeones. Estadísticas, goles y marcador en directo
Pronósticos y momios Atlético vs Bayern: ¿Quién es el favorito?
Se espera un partido cerrado esta noche de Champions en el Metropolitano. El Bayern es ligero favorito para ganar el partido, con momio de +126 en Caliente.mx. El empate paga +275 y +184 a que gane el Atleti de local.
En el modelo de simulación de Opta, el Bayern gana en 40.9% del tiempo, por 34.6% al Atleti y 24.5% al empate.
¿Cómo le ha ido al Atlético de Madrid vs Bayern Munich? Antecedentes y resultados históricos
Atleti y Bayern se han enfrentado en ocho ocasiones previas, con saldo de cuatro victorias del Bayern, dos del equipo colchonero y dos empates. Estos fueron los resultados:
– Fase de grupos 20/21: Atlético 1-1 Bayern
– Fase de grupos 20/21: Bayern 4-0 Atlético
– Fase de grupos 16/17: Bayern 1-0 Atlético
– Fase de grupos 16/17: Atlético 1-0 Bayern
– Semifinal vuelta 2016: Bayern 2-1 Atlético
– Semifinal ida 2016: Atlético 1-0 Bayern
– Final Champions 1974, desempate: Bayern 4-0 Atlético
– Final Champions 1974: Bayern 1-1 Atlético (tiempo extra)
Atlético de Madrid recibe al Bayern por la jornada 4 de la Champions
El Balón de Oro visita el Metropolitano. Harry Kane y el Bayern visitan a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions.
Dos equipos que llegan fuera de los primeros ocho lugares tras las primeras tres jornadas. El Bayern está invicto, pero con dos empates que les tiene en el lugar 14 de la tabla. Tienen un punto más que el Atleti de Simeone, que comenzó la ronda perdiendo en Anfield ante el Liverpool, pero empató con el Stuttgart el día que debutó Obed Vargas en el torneo y le ganó al Manchester United en la anterior jornada.
Dos equipos cuya historia siempre estará vinculada por la final de la Copa de Europa de 1974, que el Bayern ganó en el partido de desempate tras el 1-1 en el suplementario en el primer juego en Heysel. En 2016, el Atleti cobró revancha al eliminar a los bávaros en semifinales gracias a los goles de visitante, aunque la ‘Orejona’ se les negó en la final de Milan.
Se ven las caras una década después de ese partido, aunque han coincidido en la primera ronda de la Champions en la 16/17 y la 20/21. Los colchoneros buscarán mantener su imbatibilidad en casa ante el Bayern, que nunca ha podido ganarles como visitantes.
¿A qué hora juegan Atlético de Madrid y Bayern Munich hoy 3 de noviembre en Champions League 2026 ?
El partido se disputa este martes 3 de noviembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, 15:00 de Bogotá y del Este de los Estados Unidos, 17:00 de Buenos Aires.
Atlético de Madrid y Bayern Munich: ¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 del Champions League 2026?
En México, el partido entre el Atleti y el Bayern lo podrás seguir por FOX One. En Centroamérica y Sudamérica transmite ESPN, mientras que en Estados Unidos se puede seguir por UniMás, TUDN, ViX y Paramount+.