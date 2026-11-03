¿Millonarios regresa a la línea de tres? Alberto Gamero baraja opciones para volver a consolidar la defensa

Millonarios se enfrenta a América de Cali buscando la victoria para clasificar de ronda. Gamero planea cambios en la defensa para el duelo.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios | Vizzor Image

Millonarios tiene la tarea de asegurar su clasificación en el partido contra América de Cali este miércoles 4 de noviembre en El Campín. Un triunfo prácticamente lo dejaría con un cupo asegurado a falta de dos jornadas para el cierre del todos contra todos, mientras que un empate o una derrota con cuentas a hacer.

El ‘embajador’ enfrenta a uno de los elencos que mejor está jugando y que está peleando por la ventaja deportiva para los cuadrangulares. Aparte de eso, la campaña en casa ha sido irregular hasta ahora porque el conjunto bogotano solo ha sacado 12 puntos en siete compromisos jugados, distribuidos en tres victorias, tres empates y una derrota.

Aparte del cotejo contra América, a Millonarios le resta en casa el cruce contra Alianza, que es en la última fecha. El otro es contra Deportes Tolima en Ibagué, por eso sumar de a tres ante el ‘escarlata’ se hace necesario. El trabajo combinado de la ofensiva y defensiva es clave, por eso Alberto Gamero tiene pensadas algunas variantes, sobre todo atrás.

En un primer lugar, en rueda de prensa en la sede deportiva del club, el técnico samario dijo que prácticamente ya no hay jugadores en departamento médico. Jhomier Guerrero está a la espera de recibir el alta de la ARL y solo queda Santiago Giordana. De resto, ya pueden ser de la selección del timonel.

¿Armar de nuevo tres en defensa?

“Este par de semanas hemos trabajado estructuras. A veces se prestan partidos para jugar con dos puntas, a veces no se prestan. Con uno o con dos la idea es buscar el arco contrario, que el equipo sea ofensivo. No con más delanteros voy a atacar más ni con más defensas voy a defender mejor, el fútbol tiene que ser equitativo, hay que tratar que buscar un equilibrio”.

“Hemos manejado la estructura de tres en el fondo, en cualquier momento la vamos a hacer estando (Jorge) Arias. Me gusta utilizar tres centrales cuando tengo un zurdo. La estructura que partimos y que hice mucho énfasis en este semana es el portero con un 4-2-3-1. Vamos a mirar, con la estructura tenemos que buscar la clasificación ante un gran equipo”.

La presión alta, un aspecto a mejorar

“Es algo que siempre me ha gustado a mí, a veces lo hacemos o a veces no. No es el equipo lo haya dejado de hacer, sino que lo hacemos mal. Hemos hecho énfasis en eso, hace parte de las estructuras que tenemos. Indudablemente hay estructuras que no nos permiten hacer esa presión bien, es uno de los puntos que hemos analizado. Hay dos cosas que me gustan en mis equipos y es la presión alta y el inicio de juego. Alberto Gamero nunca va a cambiar eso”.

¿Preocupa que no se está sacando el arco en cero desde hace seis partidos?

“¿Cuántos arcos en cero llevamos? Uno. Pero también llevamos diez partidos sin perder y hay que decirlo. No es solo cuidar el arco, hay un equilibrio y es hacer gol. Hemos hecho mucho énfasis en el cuadrado defensivo, de seguridad. Aparte de eso, no solamente el cuadrado defensivo, cuando nos hacen gol no solo se mira la defensa, se mira que el equipo no defendió bien, este equipo tiene que defender mejor. Son los extremos que tienen que venir, los dos puntas hacer un repliegue, el punta y el mediapunta”.

“Yo he visto que ustedes mismos le preguntan a un jugador que por qué lo hacen bajar tanto, ese es el fútbol moderno, se ve en todas partes del mundo, un equipo haciendo un bloque bajo, delantero, todos, eso le estamos pidiendo al equipo. Hemos hecho énfasis también en esos 8-10 minutos finales que es donde nos han emparado los partidos, desconcentración. Ojalá no nos pase más, si nos pasa lo hemos entrenado y hablado, pero el día a día es mirar los errores, mostrárselos a ellos y corregirlos”.

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