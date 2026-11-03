Villarreal vs PSG en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 3 de noviembre

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio la Cerámica

Sigue el Villarreal vs PSG, en vivo. | Claro Sports

La Champions League 2026-27 regresa este martes 3 de noviembre con el enfrentamiento entre Villarreal y Paris Saint-Germain, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga. El Estadio de la Cerámica será el escenario de un partido en el que el conjunto español buscará sumar puntos ante el vigente campeón de Europa, que llega como líder de la clasificación.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, acumula nueve puntos después de sus primeras tres presentaciones, mientras que Villarreal ocupa la posición 19 con tres unidades. Los franceses llegan tras derrotar 4-2 al Barcelona en su compromiso continental anterior, mientras que el Submarino Amarillo cayó 4-3 frente al Liverpool en Anfield.

El equipo de Íñigo Pérez intentará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación directa, aunque tendrá enfrente a un PSG que suma tres victorias en el torneo. Sigue el Villarreal vs PSG en vivo este 3 de noviembre, con el resultado, los goles, las alineaciones y las incidencias del encuentro.

¿A qué hora juegan Villarreal vs PSG hoy 3 de noviembre en Champions League 2026?

Villarreal y Paris Saint-Germain se enfrentarán este martes 3 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de la Cerámica, España. El encuentro forma parte de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El árbitro designado para dirigir el compromiso es el alemán Felix Zwayer. Los españoles buscarán su segunda victoria en el torneo, mientras que los franceses intentarán mantener su paso perfecto después de tres fechas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 del Champions League 2026?

El Villarreal vs PSG se podrá ver en México a través de FOX One y FOX+, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro del país.

Alineaciones del Villarreal vs PSG, al momento

Todo está listo prácticamente para que los dos salten al terreno de juego en busca de quedarse con los tres puntos.

Villarreal: Péter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ferran Torres y Maghnes Akliouche.