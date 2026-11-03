Gerard Piqué rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: esto dijo el dueño de FC Andorra

Expresó sus condolencias por el fallecimiento del delantero del Tenerife, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras chocar con el portero Jesús Owono

Gerard Piqué rompió el silencio tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife que falleció este martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, después de sufrir un choque con Jesús Owono, guardameta del FC Andorra. El exjugador del Barcelona y máximo accionista del conjunto andorrano publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

El fallecimiento del delantero se produjo horas después del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España, disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El partido fue suspendido después de que Jesús de Miguel sufriera una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de un fuerte impacto durante una disputa por el balón.

Gerard Piqué rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Lo siento con toda mi alma”

A través de su cuenta oficial de X, Gerard Piqué expresó sus condolencias a la familia del futbolista y al CD Tenerife, después de que el conjunto español confirmara el fallecimiento de su delantero. El exdefensa respondió directamente a la publicación del club con un mensaje: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”.

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De acuerdo con la prensa española, Piqué estuvo presente en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando ocurrió el incidente. El máximo accionista del FC Andorra abandonó el inmueble y posteriormente acudió al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde Jesús de Miguel permanecía ingresado, para conocer su estado de salud.

El FC Andorra también publicó un comunicado de condolencias para la familia de Jesús de Miguel, sus compañeros y el CD Tenerife. La institución expresó su dolor por el fallecimiento y se unió a los mensajes de apoyo que distintas organizaciones, clubes y futbolistas compartieron después de conocerse la noticia.

@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

¿De qué murió y qué pasó con el futbolista Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda sufrió una parada cardiorrespiratoria el lunes 2 de noviembre, después de recibir un fuerte impacto durante el partido entre Tenerife y Andorra. La acción ocurrió en el minuto 108, cuando el delantero buscaba avanzar hacia la portería rival y chocó con el guardameta Jesús Owono, quien salió para disputar el balón y terminó por golpear al atacante con la rodilla.

El futbolista quedó inconsciente sobre el césped y recibió atención de los servicios médicos. Tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar, logró recuperar el pulso y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque inicialmente se informó que permanecía estable dentro de la gravedad, su estado neurológico empeoró durante las siguientes horas.

Finalmente, el CD Tenerife confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel a las 8:00 horas del martes 3 de noviembre de 2026, mediante un comunicado en el que expresó su dolor y solicitó respeto a la privacidad de la familia. Aunque se confirmó la parada cardiorrespiratoria posterior al choque, la causa médica definitiva de la muerte no había sido establecida públicamente.

Por su parte, la Policía Nacional de España abrió una investigación, bajo supervisión judicial, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Las autoridades buscan determinar lo ocurrido durante la jugada que involucró a Jesús Owono, aunque la apertura de diligencias no implica que se haya establecido responsabilidad penal del guardameta. El futbol español también se sumó a las muestras de condolencias hacia la familia del delantero y el CD Tenerife.