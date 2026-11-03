Mochila de emergencia: ¿Por qué decenas de países, incluido México, la están pidiendo?

Países de América, Asia, Europa, África y Oceanía recomiendan contar con provisiones para afrontar desastres y otras contingencias

Mochila de Emergencias, por qué se está pidiendo | Claro Sports

La mochila de emergencia ha cobrado atención en los últimos días ante los llamados de distintos países para que sus habitantes cuenten con provisiones que les permitan afrontar situaciones de riesgo. Las recomendaciones contemplan escenarios como sismos, inundaciones, interrupciones de servicios y conflictos internacionales, aunque su preparación no significa que exista una amenaza inminente.

En México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México recordó la importancia de contar con una Mochila de Vida. Esta medida forma parte de las acciones de prevención que las autoridades promueven desde hace décadas para facilitar la evacuación y atender las necesidades de las familias durante una contingencia.

¿Qué es una mochila de emergencia y qué países la están pidiendo?

La mochila de emergencia es un conjunto de artículos destinados a cubrir las necesidades de una persona o familia durante una contingencia. Puede incluir agua, alimentos, medicamentos, documentos, linterna y productos de higiene, entre otros suministros que faciliten la evacuación o permitan permanecer en casa cuando se interrumpen los servicios.

Las recomendaciones de preparación se extienden por América, Asia, África, Oceanía y Europa. En la información recopilada se identifican 24 países fuera de la Unión Europea, además de una recomendación comunitaria para que sus ciudadanos puedan mantenerse durante al menos 72 horas sin asistencia.

Los tiempos de preparación varían según el país:

América: México, Canadá, Colombia y Ecuador recomiendan provisiones para 72 horas; Perú, para cuatro días; Chile, entre 48 y 72 horas; y Estados Unidos, para varios días. Brasil y Argentina también promueven kits de emergencia.

México, Canadá, Colombia y Ecuador recomiendan provisiones para 72 horas; Perú, para cuatro días; Chile, entre 48 y 72 horas; y Estados Unidos, para varios días. Brasil y Argentina también promueven kits de emergencia. Asia : Taiwán contempla suministros para siete días, mientras que Japón recomienda tres días y, de ser posible, una semana. Israel, Kazajstán, Turquía, Georgia, Indonesia y Malasia señalan 72 horas; Kuwait, dos días. India, Filipinas y Singapur también recomiendan preparar artículos de emergencia.

: Taiwán contempla suministros para siete días, mientras que Japón recomienda tres días y, de ser posible, una semana. Israel, Kazajstán, Turquía, Georgia, Indonesia y Malasia señalan 72 horas; Kuwait, dos días. India, Filipinas y Singapur también recomiendan preparar artículos de emergencia. Oceanía y África: Nueva Zelanda recomienda provisiones para tres días o más; Sudáfrica, para tres días; y Australia promueve la preparación de kits de emergencia.

Nueva Zelanda recomienda provisiones para tres días o más; Sudáfrica, para tres días; y Australia promueve la preparación de kits de emergencia. Unión Europea: La recomendación contempla que los ciudadanos dispongan de suministros suficientes para afrontar las primeras 72 horas de una crisis.

Estas medidas buscan que la población pueda atender sus necesidades mientras se restablecen los servicios o llega la asistencia de las autoridades. No todas las recomendaciones responden a una amenaza reciente, ya que en distintos países forman parte de programas de protección civil establecidos desde hace años.

¿Por qué decenas de países están pidiendo la mochila de emergencia?

Las recomendaciones buscan que la población pueda responder cuando una emergencia impida el acceso a alimentos, agua, electricidad, transporte o servicios médicos. Además de los fenómenos naturales, las autoridades de distintos países contemplan riesgos relacionados con apagones, ciberataques, crisis sanitarias y conflictos internacionales.

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En redes sociales también han circulado advertencias falsas, sin embargo, estos contenidos no constituyen una confirmación de una amenaza ni explican por sí mismos las recomendaciones de protección civil. La preparación de suministros responde a una medida preventiva que puede aplicarse ante diferentes escenarios, sin que necesariamente exista una emergencia próximo.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo. 👉 Aquí te decimos cómo prepararla. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

¿La mochila de emergencia es realmente necesaria o solo una tendencia en redes sociales?

Contar con una mochila de emergencia es una recomendación de protección civil y no una práctica que haya surgido por su difusión en redes sociales. En México, su preparación se promueve desde hace años como parte de la cultura de prevención desarrollada después del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

El Cenapred recomienda colocarla en un punto identificado dentro del hogar, preferentemente cerca de la ruta de evacuación, para disponer de ella cuando sea necesario salir. Su contenido debe adaptarse al número de integrantes de la familia y considerar las necesidades de menores de edad, personas que requieren medicamentos y mascotas.