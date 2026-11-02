Posibles alineaciones de Deportivo Pereira vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Después de estar en el grupo de los 8 bajo la dirección técnica de Sebastián Oliveros, Luis Fernando Suárez no despega en el cuadro ibaguereño.

Posibles formaciones Pereira Vs Tolima/ Claro Sports.

Continúan las emociones del Fútbol Profesional Colombiano. Para este martes 3 de noviembre Deportivo Pereira recibe a un Deportes Tolima que viene de capa caída. El encuentro está programado a jugarse en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y todos los detalles del juego están en Claro Sports.

Posible formación del Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Fabio Delgado; Walmer Pacheco, Éderson Moreno; Anderson Plata, Miguel Palacios, Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Alexis Márquez.

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Posible alineación del Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Juan José Mera, Yordan Osorio, Junior Hernández; Hómer Martínez, Bryan Rovira, Ever Valencia; Adrián Parra, Luis Sandoval y Edward López. D.T.: Luis Fernando Suárez.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pereira vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II? El partido se organizó para disputarse en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en la capital risaraldense, a las 03:30 p.m. de este martes 3 de noviembre. Los televidentes tendrán la transmisión de televisión por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Una alternativa será verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali | Fecha 14.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

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