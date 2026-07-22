Roberto Hernández estalla con la preparación de Xelajú MC: No resultó como esperaba

El entrenador de los superchivos hizo un balance del trabajo realizado durante las últimas semanas.

Roberto Hernández, entrenador de Xelajú | @Clubxelajumcoficial

Xelajú MC pone en marcha un nuevo semestre con el desafío de volver a pelear por los primeros lugares en Guatemala y competir en el plano internacional. Tras quedarse a las puertas del título frente a Municipal, el conjunto quetzalteco iniciará el Torneo Apertura 2026 como visitante de Deportivo San Pedro y pocos días después afrontará su estreno en la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense.

En conferencia de prensa, el entrenador Roberto Hernández hizo un balance del trabajo realizado durante las últimas semanas y reconoció que el equipo no pudo cumplir la planificación prevista para la pretemporada. Los viajes y la disputa de compromisos oficiales modificaron el cronograma que suele aplicar su cuerpo técnico antes de cada campeonato.

“No es lo ideal hacer una pretemporada como la que nos tocó hacer. Es atípica, jamás en mi vida la había realizado así. Ni como jugador en 19 años, ni como técnico que tengo 25 años. Nunca había hecho una pretemporada así. En nuestra metodología es una semana de adaptación, dos semanas de carga, una o dos semanas de partidos y acá iniciamos al revés”, manifestó el estratega mexicano.

El entrenador explicó que el grupo fue dividido para afrontar los encuentros en Estados Unidos y la Supercopa mientras otra parte del plantel continuaba con el trabajo físico. Sin embargo, admitió que esa planificación no permitió alcanzar el nivel esperado de preparación.

“Nos salió mal, pero tratamos de dividir al grupo en dos para que uno compitiera en Estados Unidos y la Supercopa, para dejar una base que hiciera el trabajo de pretemporada. Después tratamos de mezclar, pero a este día, físicamente no estamos bien y es una realidad. Estamos desfasados”, agregó Hernández.

Pese a ese escenario, el técnico dejó claro que el equipo buscará competir desde la primera jornada. También explicó que el cuerpo técnico administró las cargas de entrenamiento para reducir el impacto del calendario y mantener disponible a la mayor cantidad de futbolistas.

“Tuvimos que improvisar, dosificar la carga para que los jugadores llegaran bien. Tuvimos percances físicos, pero no es excusa. El plantel está completo y estamos llegando lo mejor posible a la jornada 1 y a la Copa Centroamericana”, afirmó.

Además de referirse al presente del plantel, Hernández señaló que el propósito será mantener la identidad mostrada durante el torneo anterior. El entrenador considera que las incorporaciones deben fortalecer una propuesta basada en el equilibrio entre ataque y defensa. “Me gustó la forma de juego en el torneo pasado. Fuimos de los más goleadores, mejores defensivamente y el equipo estuvo equilibrado. Propusimos ofensivamente, corrimos riesgos y esa idea futbolística debe continuar con los jugadores que se contrataron”.

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