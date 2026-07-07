Efraín Juárez debuta con derrota en el Gyori ETO en la clasificación a la Champions League

El técnico mexicano dirigió su primer partido oficial con el Gyori ETO, que cayó ante Víkingur Reykjavik en Islandia

Efraín Juárez pierde en su debut en rumbo a la Champions | Imago 7

Efraín Juárez inició su etapa como director técnico del Gyori ETO con un resultado adverso en la primera ronda de clasificación rumbo a la UEFA Champions League. El conjunto húngaro perdió 1-0 frente al Víkingur Reykjavik en el encuentro de ida disputado en Islandia, por lo que llegará con desventaja al compromiso de vuelta.

El entrenador mexicano dirigió su primer partido oficial con el club después de varias semanas de preparación y lo hizo acompañado por Luis Pérez y Alex Larrea, integrantes de su cuerpo técnico desde su paso por Atlético Nacional. El encuentro también representó el comienzo de su primera experiencia en el futbol europeo como estratega.

El duelo se disputó en el Víkingsvöllur, escenario donde el equipo local buscó aprovechar su condición de anfitrión para tomar ventaja en la eliminatoria. Por su parte, el Gyori ETO intentó regresar a Hungría con un resultado que le permitiera definir la serie en casa.

Juárez apostó por un esquema 4-2-3-1 desde el inicio del partido. Durante varios lapsos del encuentro, su equipo controló la posesión del balón y generó más intentos de cara al arco rival, aunque no logró reflejar ese dominio en el marcador.

Con el paso de los minutos, ambos equipos mantuvieron el empate sin anotaciones y todo apuntaba a que la eliminatoria quedaría abierta para el compromiso de vuelta. Sin embargo, el panorama cambió en el tiempo agregado.

Al minuto 92, Nikolaj Hansen apareció dentro del área para marcar el único gol del partido y darle el triunfo al conjunto islandés. La anotación dejó al Gyori ETO obligado a revertir la serie en su estadio si desea mantenerse en la competencia continental.

La derrota también marcó un inicio complicado para Juárez en su nueva etapa como entrenador. El técnico mexicano había dejado recientemente el banquillo de Pumas y ahora afronta el reto de clasificar al club húngaro a la siguiente fase del torneo europeo.

El partido de vuelta se disputará el próximo 14 de julio en el ETO Park, donde el Gyori ETO intentará remontar el marcador global frente a su afición. El encuentro está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El ganador de la eliminatoria avanzará a la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League, mientras que el equipo que resulte eliminado pondrá fin a su participación en el camino hacia la fase principal del torneo.

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