PSG vs Chelsea, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26

El cuadro parisino llega con el sueño de defender su rótulo de vigente campeón ante unos Blues que vienen en alza.

PSG y Chelsea prometen una gran contienda.

¿A qué hora inicia PSG vs Chelsea hoy, 11 de marzo de 2026?

El juego en el Parque de los Príncipes se dará a partir de las 9:00 p.m. locales. A continuación, las horas de inicio para diferentes territorios de América.

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

Alineaciones de PSG vs Chelsea para la ida de los octavos de final de la Champions League

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Barcola y Dembelé.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, James, Enzo Fernández; Neto, Palmer y Joao Pedro.

¿Dónde ver PSG vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online

Al tratarse de uno de los partidos estelares de la jornada, este encuentro tendrá una gran cobertura en todo el continente americano, pero la disponibilidad varía según el país.

México: Fox One.

Fox One. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX.

Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

Te puede interesar