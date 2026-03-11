Bodo Glimt vs Sporting Lisboa, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2026

Noruega recibe a una de las llaves más sorpresivas de esta ronda.

Bodo Glimt vs Sporting Lisboa, partido en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro Bodo Glimt vs Sporting Lisboa!!! La UEFA Champions League 2025-2026 entra en su etapa decisiva y uno de los duelos más llamativos de los octavos de final será el que enfrente a Bodø/Glimt y Sporting Lisboa. El conjunto noruego buscará aprovechar su fortaleza como local en el Aspmyra Stadion para dar el primer golpe en la serie, mientras que el equipo portugués intentará sacar un resultado positivo que le permita definir la clasificación en casa. Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo del partido de ida entre ambos equipos.

El Bodø/Glimt llega a esta instancia tras protagonizar una de las historias más sorprendentes del torneo. El equipo noruego tuvo un inicio muy complicado en la fase liga y durante varias jornadas parecía condenado a quedar eliminado, luego de sumar apenas dos puntos en sus primeros cinco partidos. Sin embargo, cuando ya pocos confiaban en sus opciones, logró una reacción impresionante: empató 2-2 en Dortmund y luego consiguió dos victorias históricas, venciendo 3-1 al Manchester City como local y remontando para derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en España, resultados que le permitieron meterse de manera agónica en la fase eliminatoria.

Ya en los cruces directos, el equipo dirigido por Kjetil Knutsen mantuvo ese impulso y dio otro gran golpe al eliminar al Inter con un global de 5-2. El Bodø/Glimt ganó 3-1 el partido de ida en Noruega y luego completó la hazaña con un triunfo 2-1 en el San Siro.. Del otro lado estará un Sporting Lisboa que firmó una gran fase liga: el conjunto portugués terminó séptimo tras sumar resultados importantes, incluyendo una victoria 2-1 ante el Paris Saint-Germain y un triunfo clave 3-2 frente al Athletic Club que le permitió asegurar su presencia en los octavos de final.

¿A qué hora inicia el Bodo Glimt vs Sporting Lisboa hoy miércoles 11 de marzo de 2026?

El partido entre el Bodo Glimt y el Sporting Lisboa se disputará hoy miércoles 11 de marzo de 2026, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Aspmyra Stadion, estadio con capacidad para 8 mil 200 espectadores.

Alineaciones del Bodo Glimt vs Sporting Lisboa para los octavos de final de la Champions League

Bodo Glimt no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League mientras que Sporting Lisboa no podrán contar con Pedro Goncalves y Maximiliano Araújo, sancionados. Las alineaciones titulares son las siguientes:

Bodo Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik André Bjorkan; Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Petter Hauge. DT: Kjetil Knutsen.

Sporting Lisboa: Rui Silva; Giorgos Vagiannidis, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Iván Fresneda; Morten Hjulmand, Joao Simoes; Geny Catamo, Francisco Trinçao, Luis Guilherme; y Luis Suárez. DT: Rui Borges.

¿Dónde ver el Bodo Glimt vs Sporting Lisboa en vivo? Canales de TV y streaming online

Bodo Glimt vs Sporting Lisboa, partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de HBO Max. En Sudamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney Plus Premium. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Te puede interesar –