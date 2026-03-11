América confirma la lesión de Malagón: ruptura del tendón de Aquiles y adiós al Mundial 2026

El arquero Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras confirmarse una grave lesión en el tendón de Aquiles

Malagón será operado tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles | Imago7

El Club América confirmó la peor noticia para Luis Ángel Malagón: el arquero azulcrema sufre una ruptura del tendón de Aquiles, lo que lo deja fuera de la portería de las Águilas y de la selección mexicana por un largo periodo. La lesión fue diagnosticada tras las pruebas médicas realizadas al guardameta, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica. Según los especialistas, el tiempo de recuperación de este tipo de lesión es de aproximadamente seis meses, lo que lo deja prácticamente fuera del Mundial de 2026.

La preocupación por la salud de Malagón comenzó ayer durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions, cuando el portero tuvo que abandonar el campo al minuto 36 del primer tiempo tras sentir un fuerte dolor en su pierna derecha. El arquero mexicano se encontraba disputando un balón con la presión del Philadelphia Union, cuando en un intento de despeje, se desplomó en el césped, indicando que algo no estaba bien.

Los primeros diagnósticos apuntaron a una posible ruptura del tendón de Aquiles, y después de recibir atención médica en el campo, Malagón fue retirado en camilla. A su salida, el rostro del jugador fue cubierto con una toalla, lo que dejó claro que la situación era grave.

El diagnóstico ha causado alarma tanto en el América como en la selección mexicana, ya que Malagón se perfilaba como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto de arquero titular en la próxima Copa del Mundo. La lesión llega en un momento muy delicado, ya que el torneo internacional está cada vez más cerca, y ahora el Tri deberá buscar alternativas para esa posición clave.

Si bien las Águilas no indicaron el tiempo de recuperación, una ruptura de tendón de Aquiles toma un tiempo de recuperación de aproximadamente seis meses, por lo que además del Mundial 2026, Malagón se perderá el Clausura 2026 y parte del Apertura 2026 con América.

El Club América expresó en su comunicado oficial que el arquero está recibiendo todo el apoyo necesario para su recuperación y se comprometió a informar de cualquier avance.

¿Qué es una ruptura del tendón de Aquiles y cuánto tiempo toma la recuperación para un futbolista?

Una ruptura del tendón de Aquiles es una lesión grave que ocurre cuando este tendón, el más grande y fuerte del cuerpo humano, se desgarra o rompe parcialmente. Esta lesión suele producirse durante actividades de alto impacto, como los cambios rápidos de dirección en el fútbol. De acuerdo con Mayo Clinic, la recuperación de esta lesión generalmente toma entre 4 y 6 meses, dependiendo de la gravedad y del tratamiento seguido.

El proceso de rehabilitación comienza con una inmovilización inicial, que puede ser mediante un yeso o una bota Walker, seguida de fisioterapia intensiva para fortalecer tanto el tendón como los músculos de la pantorrilla. En muchos casos, el retorno a actividades deportivas de alto impacto puede lograrse entre los 6 y 12 meses después de la cirugía o tratamiento.

La intervención quirúrgica generalmente consiste en realizar una incisión en la parte inferior de la pierna para unir el tendón roto con suturas. En algunos casos, los cirujanos pueden reforzar la reparación con otros tendones.

Después de la cirugía o el tratamiento no quirúrgico, la fisioterapia juega un papel crucial. Se realizan ejercicios para mejorar la fuerza, estabilidad y coordinación del tendón de Aquiles, lo que ayuda a restaurar la movilidad y la función del pie. En algunos casos, la rehabilitación funcional se enfoca en mejorar la coordinación y el movimiento del cuerpo en general, lo que puede acelerar la recuperación, según estudios revisados por Mayo Clinic.

Mensajes de apoyo para Malagón

Después de darse a conocer la lesión de Malagón, varios futbolistas han mostrado su apoyo al jugador del América en un momento complicado. A través de sus redes sociales, Raúl ‘Tala’ Rangel, portero de Chivas, mostró empatía hacia su rival a nivel de clubes y compañero en el Tri: “Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”.

Otros jugadores como Rodrigo Aguirre de Tigres, Andrés Gudiño de Cruz Azul y Rodolfo Cota, quien es su compañero en América también enviaron palabras de aliento a Malagón.

Asimismo, el propio guardameta azulcrema publicó un mensaje en Instagram en donde externó el dolor que le representa sufrir esta lesión en un momento determinante de su carrera: “Herido y triste, con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño (del Mundial 2026) parece esfumarse pero sé que Dios algún día me dará la respuesta“, mencionó el arquero.

Te puede interesar: