Real España vs Victoria en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Real España y Victoria por la jornada 11 del Torneo Clausura de Honduras.

Real España Victoria, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real España y Victoria, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras! El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos diferentes en la tabla: la Máquina buscará mantenerse en la pelea por el primer lugar del campeonato, mientras que el conjunto ceibeño intentará sumar puntos para mejorar su situación tanto en el torneo como en la tabla acumulada.

Real España llega a este compromiso con 19 puntos y ocupa el segundo lugar de la clasificación, con un registro de cinco victorias y cuatro empates. El equipo dirigido por Jeaustin Campos tiene las mismas unidades que Motagua, aunque se ubica por detrás debido a la diferencia de gol. En las últimas jornadas del torneo local acumula dos empates como visitante, 2-2 frente a Platense y 1-1 ante Olimpia, y ahora intentará volver al triunfo jugando en casa, donde registra dos victorias consecutivas.

Por su parte, Victoria suma 10 puntos y se ubica en la séptima posición del campeonato, con dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Hernán Medina comenzó el torneo con cuatro empates seguidos, pero en las jornadas recientes sufrió dos caídas: 1-0 ante Juticalpa como visitante y 4-2 frente a Génesis PN como local. Además, el equipo necesita sumar para mejorar su posición en la tabla acumulada, donde registra 24 puntos y ocupa el décimo lugar, solo por encima de Choloma.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Real España vs Victoria hoy miércoles 11 de marzo de 2026?

El encuentro entre Real España y Victoria está programado para el miércoles 11 de marzo a las 19:30 horas y se disputará en el estadio General Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Real España vs Victoria para la jornada 11, al momento

Ni Real España ni Victoria cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Hernán Medina utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Real España : Luis López; Juan Capeluto, Devron García, Daniel Aparicio; Gonzalo Ritacco, Anthony García, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Carlos Mejía; Darixon Vuelto y David Sayago. DT : Jeaustin Campos.

: Luis López; Juan Capeluto, Devron García, Daniel Aparicio; Gonzalo Ritacco, Anthony García, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Carlos Mejía; Darixon Vuelto y David Sayago. : Jeaustin Campos. Victoria: Michael Perelló; Lemuel Sevilla, Elvin Casildo, Oscar Barrios, Matías Martínez, Geovanny Bueso; Rodolfo Espinal, Allan Banegas, Luis Hernández; Rolando Blackburn y Juan Carlos García. DT: Hernán Medina.

Antecedentes del Real España vs Victoria y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Victoria:

8 de noviembre de 2025 | Victoria 0-2 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Real España 1-3 Victoria | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Victoria 1-1 Real España | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de febrero de 2025 | Real España 2-1 Victoria | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 24 de noviembre de 2024 | Victoria 0-0 Real España | Torneo Apertura 2024

