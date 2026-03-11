Real Madrid golea al Manchester City en la ida con un Valverde de otro planeta

Valverde brilla con un hat-trick en la victoria 3-0 del Real Madrid sobre el City, dejando a los merengues con una ventaja importante para la vuelta

El uruguayo marcó un Hat Trick histórico | Reuters

En una noche mágica en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid dio un golpe sobre la mesa al imponerse por 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. Fede Valverde, con un hat-trick que quedará en la memoria de los aficionados merengues, fue el gran protagonista de la velada. Su imparable despliegue físico, inteligencia y capacidad para estar en el lugar justo en el momento adecuado le dieron a su equipo una ventaja casi irremontable para la vuelta en el Etihad.

El comienzo del partido mostró al Madrid muy sólido, con un control del balón inicial que contrarrestó las rápidas contras del City. Los primeros minutos fueron una muestra de lo que estaba por venir: un equipo local que no tenía miedo de dominar a los Citizens, quienes se replegaron un tanto y esperaban los contragolpes. Sin embargo, el Madrid, con Vinicius y Brahim, mostró sus cartas ofensivas desde temprano, generando situaciones de peligro.

Apenas en el minuto 20, llegó el primer gol. Un error en la salida de Donnarumma permitió que Valverde se encontrara con el balón y rematara a puerta vacía. Ese gol parecía ser solo el principio de lo que sería una gran noche para el uruguayo. Con el marcador a su favor, el Madrid encontró la calma y comenzó a manejar el ritmo del partido, mientras el City intentaba, sin éxito, generar alguna jugada peligrosa.

El segundo gol del Real Madrid llegó en el minuto 27, tras una jugada colectiva iniciada por Brahim, quien jugó para Vinicius. El brasileño, en una acción fortuita, vio como el balón rebotaba en un defensa del City y caía a los pies de Valverde. El uruguayo no dudó, definió cruzado y venció nuevamente a Donnarumma, para poner el 2-0 y hacer estallar el Bernabéu. Con ese tanto, Valverde ya se había ganado un lugar en los corazones de los aficionados.

El City, ante la adversidad, intentó reaccionar. Bernardo Silva y Doku fueron los más activos en ataque, pero sus esfuerzos fueron bien controlados por la defensa madridista, que estuvo muy atenta. En especial, Mendy y Huijsen supieron neutralizar a los jugadores más peligrosos del City. Sin embargo, los Citizens cometieron varios errores en la salida del balón, lo que permitió al Madrid recuperar rápidamente la posesión y volver a atacar.

Pero lo mejor de Valverde aún estaba por llegar. En el minuto 42, con el City prácticamente noqueado, Brahim filtró un pase magistral a Valverde. El uruguayo, con una clase impresionante, bajó el balón con un somberito a Guéhi y, con frialdad, definió ante un Donnarumma que nada pudo hacer. Su hat-trick, en tan solo 42 minutos, ya quedaba registrado en la historia de la Champions League. El Bernabéu ovacionaba de pie a su jugador, mientras el City lamentaba una noche en la que parecía no encontrar respuestas.

En la segunda mitad, el Madrid manejó los tiempos del partido con maestría. Vinicius falló un penalti en el minuto 58, pero ese error no afectó el control del juego. El equipo de Arbeloa mostró gran solidez defensiva, con un Courtois atento en las pocas ocasiones de peligro que generó el City. Además, Valverde no solo se destacó por su capacidad goleadora, sino también por su despliegue físico, siendo esencial para recuperar balones y cortar cualquier intento de respuesta del City.

A pesar de algunos intentos de reacción de los de Guardiola, como el remate de Semenyo en el minuto 54 que Courtois logró detener y el disparo desviado de Reijnders, el Madrid no pasó mayores sustos. La más clara de los ingleses llegó en un error de Thiago Pitarch, que no pudo quitarse a O’Reilly y obligó a una atajada milagrosa de Courtois. Rüdiger y Huijsen fueron enormes en defensa, y el equipo, de la mano de Valverde, siguió imponiendo su dominio sobre el City.

Con un Madrid muy sólido en defensa, un mediocampo que recuperó balones con facilidad y un Valverde letal, los de Arbeloa cerraron el partido con autoridad. El uruguayo, con su impresionante actuación, fue el motor de la victoria, un jugador que no solo marcó tres goles, sino que apagó todos los intentos de los Citizens con su incansable trabajo físico.

La ventaja de 3-0 es un golpe duro para el City, que ahora tendrá que buscar una remontada histórica en casa. Pero el Real Madrid ha dejado claro que está listo para pelear por la victoria en la vuelta, con un Valverde que es el hombre de la noche y que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en esta eliminatoria.

